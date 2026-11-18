خبرني - بحثت جلسة أردنية أوروبية، الأربعاء، فرص استقطاب استثمارات جديدة في صيانة الألواح الشمسية وإصلاحها، وتطوير أنظمة تخزين الكهرباء وإعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية، في ظل وجود ما بين 2.6 مليون و3.2 ملايين لوح شمسي في الأردن، وفقا لتقديرات بحثية حديثة.

ونظمت وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والجمعية العلمية الملكية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الجلسة ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، لبحث فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري بقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمستثمرين الأردنيين والأوروبيين.

ووفقا للوثيقة الخاصة بالجلسة، تشير أبحاث أجرتها الجامعة الألمانية الأردنية إلى وجود ما بين 2.6 مليون و3.2 ملايين لوح كهروضوئي متداول في المملكة، ما يوفر فرصا استثمارية متنامية في خدمات الفحص والصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل وتحسين كفاءة الأنظمة الشمسية القائمة.

وتركز الجلسة على 3 مجالات استثمارية رئيسية، تشمل صيانة الأنظمة الشمسية وتحسين أدائها، وفحص المكونات وإعادة استخدامها، وتطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات الجديدة أو بطاريات المركبات الكهربائية المستعملة المؤهلة لإعادة الاستخدام.

- فرص استثمارية في صيانة الألواح وتخزين الكهرباء

وتبحث المناقشات تطوير شركات متخصصة في تشخيص أعطال الألواح الشمسية والصيانة الوقائية وإصلاح المكونات، من خلال نماذج أعمال توفر إيرادات متكررة عبر عقود الصيانة وتحسين الأداء، بدلا من اقتصار الاستثمار على إنشاء محطات توليد جديدة.

كما تتناول إمكانات إعادة توظيف بطاريات المركبات الكهربائية بعد انتهاء استخدامها الأساسي، لتطوير أنظمة تخزين للطاقة الشمسية، سواء للاستخدامات المستقلة عن الشبكة أو التطبيقات التجارية والمشاريع واسعة النطاق.

وتشترط الجدوى الاستثمارية لهذه الأنظمة التحقق من سلامة البطاريات وكفاءتها ومصدرها، وتقييم كلف فحصها وتجهيزها ودمجها، إلى جانب متطلبات الضمان والتأمين والأداء.

وتشمل الفرص المطروحة تطوير منظومة لجمع الألواح الشمسية بعد انتهاء عمرها التشغيلي وفحصها وإعادة تأهيلها أو تدويرها، مع إمكانية استعادة مواد ذات قيمة اقتصادية، بينها السيليكون والفضة.

وتوضح الوثيقة أن الاستثمار في إعادة التدوير الصناعي واستخلاص المواد لا يزال مشروطا بتوافر كميات كافية من الألواح المستعملة، والتراخيص اللازمة، والجدوى الاقتصادية ووجود طلب تجاري على المواد المستخلصة.

- شركات أوروبية ومؤسسات تمويل ضمن الجهات المقترحة

وتستعرض الجلسة دور مشروع الصناعة الخضراء نحو المستقبل (Green Forward Industry)، الممول من الاتحاد الأوروبي، في تطوير نماذج أعمال تعتمد على الاقتصاد الدائري في قطاع الطاقة الشمسية، بالتعاون مع يونيدو والجمعية العلمية الملكية.

وتضم قائمة المشاركين المحتملين شركات أوروبية متخصصة، بينها Suncycle الألمانية لصيانة الألواح الشمسية، وVoltfang الألمانية وBeePlanet الإسبانية لتطوير حلول التخزين باستخدام البطاريات المعاد توظيفها، وBiosphere Solar الهولندية، وPV CYCLE البلجيكية، وROSI الفرنسية المتخصصة في استعادة المواد من الألواح الشمسية.

كما تشمل القائمة مؤسسة VDE Renewables الألمانية المتخصصة في الفحص والاختبار والاعتماد، وشركة ExelX الأردنية العاملة في مجال فحص البطاريات وإعادة توظيفها، مع بقاء مشاركة هذه الجهات مقترحة وخاضعة للتأكيد.

وتبحث الجلسة إمكانات الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، بما يشمل خطوط الائتمان وتقاسم المخاطر والتمويل المختلط.

وتتناول أيضا أدوات الاستثمار الأوروبية ضمن مبادرة البوابة العالمية (Global Gateway)، والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، للمساعدة في تخفيف مخاطر الاستثمار وتعبئة التمويل، دون وجود التزامات تمويلية محددة في الوثيقة.

- تحديد أولويات الاستثمار والشراكات

وتتضمن الجلسة 4 جولات نقاشية تتناول صيانة الأنظمة الشمسية وتحسين أدائها، وحلول تخزين الكهرباء، وإعادة استخدام المكونات وتدويرها، إضافة إلى فرص التمويل والشراكات التكنولوجية.

وتستهدف المناقشات تحديد نماذج الأعمال الأكثر ملاءمة للسوق الأردنية، والمتطلبات الفنية والتنظيمية والتمويلية اللازمة لتطويرها، وفرص نقل التكنولوجيا من الشركات الأوروبية.

وتأتي الجلسة ضمن جهود توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الأردني إلى أنشطة تتجاوز توليد الكهرباء، وتشمل إدارة الأصول الشمسية وتطوير أنظمة التخزين وإعادة الاستخدام والتدوير، بما يعزز نمو الشركات المحلية ويوفر فرص عمل متخصصة.