خبرني - قضت محكمة صلح جزاء جرش بحبس أردني مدة سنتين، بعد إدانته بتهديد إمام ومؤذن مسجد ومنعهما من إقامة صلاة الفجر، والتشويش على المصلين والاعتداء على أحدهم باستخدام قاعدة المصحف، في محاولة منه لفرض نفسه إماماً للمسجد.

وبحسب قرار المحكمة، دخل المدان المسجد خلال صلاة الفجر، وهدد الإمام والمؤذن والمصلين بالعنف، ورفع قاعدة المصحف في وجوههم قبل أن يضرب بها أحد المصلين، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بينهم.

وأدانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي التلويح باستخدام القوة واستعراضها، وإزعاج جمع من الناس اجتمعوا لإقامة الشعائر الدينية والتشويش عليها، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، لتصبح العقوبة النهائية الحبس سنتين والرسوم، محسوبة منها مدة توقيفه.