خبرني - قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صاحب مؤسسة "بيت فاطم" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء الحكم بعد إدانته بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وهتك العرض بالقوة والتحرش بأربع فتيات، مستغلًا سلطته ونفوذه وظروفهن النفسية والاجتماعية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، عقب تحقيقات كشفت عن استغلاله حاجة المجني عليهن إلى الدعم والتعافي، تحت غطاء المؤسسة التي يقع مقرها بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى يناير 2026.

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات شملت هتك العرض والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، فضلًا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المبادئ والقيم الأسرية عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة: استغلال شعارات الدعم والمساندة للإيقاع بالضحايا

وخلال جلسات المحاكمة، استهلت النيابة مرافعتها بالاستشهاد بالآية القرآنية: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون".

وأكد ممثل النيابة أن القضية تكشف نمطًا من الجرائم التي استُخدمت فيها شعارات الدعم ومشاعر العطف والمساندة أدواتٍ للاستغلال والقهر، بدلًا من الأسلحة المادية.

وأوضحت التحقيقات، وفق أوراق القضية، أن المتهم استغل خلفيته الأكاديمية والثقة التي وضعها فيه البعض، وأنشأ حسابات رقمية ونظم جلسات دعم حملت اسم "ونس"، إلى جانب تأسيس كيان "بيت فاطم"، الذي تحول، بحسب الاتهامات، من مساحة يُفترض أن توفر الدعم والتعافي إلى وسيلة لاستغلال الفتيات وحاجتهن إلى الأمان.