خبرني - تراجع منتخب مصر مركزا واحدا بالتصنيف العالمي للمنتخبات الصادر اليوم الأربعاء، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما فقد الفراعنة عددا من النقاط إثر التعادل السلبي أمام مالاوي.

واحتل المنتخب المصري المركز الـ26 عالميا برصيد 1580.49 نقطة، بعدما خسر 8.98 نقطة من رصيده، ليتراجع خلف المنتخب الكندي الذي تقدم إلى المركز الـ25.

وعلى المستوى الإفريقي، جاء منتخب مصر في المركز الثالث، خلف منتخبي المغرب والسنغال، بعدما تأثر ترتيبه بنتيجة التعادل أمام مالاوي، التي كلفته فقدان نقاط مهمة في سباق التصنيف العالمي.

وكان التعادل السلبي أمام مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027 السبب المباشر وراء تراجع المنتخب المصري في التصنيف.

ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، خلف منتخب أنغولا المتصدر برصيد 10 نقاط، بعدما حقق المنتخب المصري انتصارين وتعادل في مباراتين خلال الجولات الأربع الأولى.

المغرب يحقق إنجازا تاريخيا في تصنيف فيفا

في المقابل، خطف المنتخب المغربي الأضواء بعدما حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى المركز الخامس عالميا، مسجلا أفضل ترتيب في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية وفق التصنيف المذكور.

وجاء هذا التقدم بعد النتائج الإيجابية التي حققها أسود الأطلس، وفي مقدمتها الفوز على منتخب النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

كما استفاد المنتخب المغربي من تعثر عدد من المنتخبات الكبرى، أبرزها البرازيل التي خسرت أمام اليابان بنتيجة 3-2، والبرتغال التي تعرضت لهزيمة أمام الدنمارك بنتيجة 4-1 في دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب المنتخبات العربية عالميا

المنتخب المركز العالمي

الجزائر 28

السعودية 54

تونس 59

قطر 60

العراق 63

الإمارات 67

الأردن 72

عُمان 80

سوريا 88

فلسطين 92

البحرين 97

جزر القمر 107

موريتانيا 110

لبنان 112

ليبيا 113

الكويت 132

اليمن 147