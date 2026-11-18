خبرني - جمعت كلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط مشرفي التدريب الميداني في عدد من المستشفيات والمؤسسات الصيدلانية، ضمن لقاءٍ استهدف تطوير منظومة التأهيل التطبيقي، بما يرسّخ دور الشركاء الميدانيين في بناء الكفايات التخصصية للطلبة والارتقاء بجاهزيتهم لسوق العمل.

تناول اللقاء سبل تطوير آليات الإشراف والتقييم، وتحليل الملاحظات المتعلقة بأداء الطلبة والتحديات التطبيقية، واستثمار التغذية الراجعة من المؤسسات المستضيفة في تحسين مخرجات التدريب.

وشارك في الاجتماع عميدة الكلية الدكتورة سهى أبو دولة، ومساعد العميد لشؤون التدريب الدكتور محمد الخاروف، وأعضاء لجنة التدريب الميداني، إلى جانب ممثلين عن المستشفيات: الاستشاري، والأردن، والخالدي، والاستقلال، والرشيد، والمقاصد الخيرية، وصيدليتَي مركز الدواء والأسرة.