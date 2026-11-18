خبرني - شاركت جامعة الشرق الأوسط في جلسة حوارية دولية نظّمها مجتمع "محامون بلا حدود"، التابع لاتحاد طلبة جامعة يورك البريطانية، تناولت واقع العمل في منظومة الأمم المتحدة، والتحديات التي تواجه القانون الدولي في ظل التحولات السياسية والنزاعات المسلحة، بمشاركة طلبة من الجامعتين.

مثّل الجامعة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق أمين العمري، حيث شهدت الجلسة، التي عُقدت في مقر جامعة يورك بمشاركة متحدثين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، نقاشات موسعة تناولت طبيعة الاختصاصات المؤسسية لوكالات الأمم المتحدة، ومسارات العمل القانوني والإنساني داخلها، فضلًا عن الإشكاليات المرتبطة بفاعلية القانون الدولي وحدود قدرته على إنفاذ أحكامه في ظل تأثير المصالح السياسية للدول.

هذا وشهدت الجلسة مشاركة طلبة من كلية الحقوق في الجامعة، إذ طرحوا تساؤلات حول مستقبل القانون الدولي وجدوى مؤسساته في مواجهة الأزمات المعاصرة.