خبرني - أكد النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، أن إصابة خمسة من نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إثر تحطم مروحية عسكرية أثناء تمرين تدريبي، تمسّ وجدان الأردنيين جميعاً، فالمؤسسة التي نأتمنها على أمن الوطن وسيادته، نأتمن الوطن بأسره على سلامة رجالها وكرامتهم.

وقال الخشمان إن شرف العسكرية لا يتجلى في ميادين القتال وحدها، بل في كل لحظة استعداد وتدريب، وفي كل مخاطرة يتحملها الجندي ليبقى الوطن آمناً، مؤكداً أن ما يبذله نشامى الجيش العربي من جهد وتضحية ليس واجباً عسكرياً فحسب، بل تجسيد لعقيدة وطنية راسخة ترى في الأردن أمانة تستحق أن تُصان بالأرواح.

وشدد على أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل كذلك بوفائها لمن يحمونها، وأن رعاية المصابين والاطمئنان إلى سلامتهم واجب أصيل تجاه رجال لم يترددوا يوماً في أداء واجبهم مهما عظمت التضحيات.

وأضاف الخشمان: «إن الجيش العربي ليس مجرد قوة تحمي الدولة، بل هو أحد أعمدة وجودها، ورجاله ليسوا أرقاماً في سجلات الخدمة، وإنما أرواح عزيزة تحمل شرف الراية ومسؤولية الوطن، ومن حقهم علينا أن نقابل إخلاصهم بوفاء لا ينقطع».

واختتم الخشمان بيانه سائلاً الله العلي القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل والتام، وأن يعيدهم إلى أهلهم ورفاق سلاحهم سالمين معافين، وأن يحفظ الجيش العربي المصطفوي، درع الأردن وعنوان عزته، في ظل القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة.