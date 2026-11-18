خبرني - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن يتطلع إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع، من خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي انطلقت فعالياته الأربعاء.

وأضاف الخرابشة، في تصريحات على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر، أن قطاع الطاقة في الأردن والعالم يمر بمرحلة تحول، مشيرا إلى أن المملكة تسعى، ضمن استراتيجيتها الوطنية لقطاع الطاقة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بحسب المملكة.

وبين أنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجانب الألماني، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم المشاريع المشتركة.

وأوضح أن الأردن لديه مجموعة من المشاريع التي تسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز مصادر الطاقة المحلية، تشمل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، وتخزين الطاقة عن طريق ضخ المياه، إضافة إلى مشاريع الغاز، استنادا إلى الاستكشافات الأخيرة في حقل الريشة الغازي والجهود التي تقوم بها شركة البترول الوطنية.

وأشار الخرابشة إلى أن اللقاءات مع المستثمرين والمؤسسات التمويلية وممثلي حكومات دول الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشاريع على أرض الواقع، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال الخرابشة إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستعرض عددا من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، الذي يمر بمرحلة تحول، من خلال الانتقال من التركيز على الفوسفات والبوتاس إلى استكشاف واستثمار العناصر الحرجة التي يحتاجها العالم في مرحلة التحول الطاقي.

وبين أن هذه العناصر تشمل النحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة وغيرها، معربا عن أمله في أن تسهم اللقاءات خلال المؤتمر في بناء شراكات بين الشركات العاملة في القطاع الخاص الأردني ونظيراتها من دول الاتحاد الأوروبي.