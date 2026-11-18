خبرني - وصلت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، الأردن، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يعقد الخميس في منطقة البحر الميت، وسط ترتيبات لتوقيع عدة اتفاقيات مدعومة من البنك خلال الزيارة.

ووفق بيان للبنك، تشارك رينو باسو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتلقي كلمة رئيسية خلال جلسة بعنوان "الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأوروبية: الاستثمار في الاستقرار والنمو والقدرة على الصمود إقليميا".

وتتضمن الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين الأردنيين والشركاء الدوليين، لبحث أولويات الاستثمار والنمو الاقتصادي والبنية التحتية الحيوية، وفرص تعميق التعاون بين البنك والأردن والاتحاد الأوروبي.

وشاركت رئيسة البنك من العقبة، في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (الناقل الوطني)، الذي يعد مشروعا استراتيجيا للبنية التحتية يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في الأردن.

وقالت رينو باسو، قبيل زيارتها، إنها سعيدة بالعودة إلى الأردن، مؤكدة التزام البنك الراسخ بدعم جهود المملكة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود والتنافسية.

وأضافت أن التعاون مع السلطات الأردنية والمؤسسات المالية والشركات، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، أحد الشركاء الرئيسيين للبنك، من شأنه حشد استثمارات تعزز البنية التحتية الأساسية، وتدعم نمو القطاع الخاص، وتوفر فرصا اقتصادية جديدة.

وأوضحت أن البنك يركز خلال الزيارة على الاستثمار والبنية التحتية الخضراء وتنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة على الصمود في المنطقة.

وبحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تجاوز إجمالي تمويلاته في الأردن منذ بدء عملياته عام 2012 نحو 2.5 مليار يورو، موزعة على 91 مشروعا، شملت قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحيوية والقطاع المالي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.

وأشار البنك إلى أن 75% من إجمالي تمويلاته في الأردن وجهت إلى القطاع الخاص.