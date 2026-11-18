خبرني - قال المركز الوطني للأمن السيبراني إنه تعامل مع 361 عملية استجابة لحوادث سيبرانية منذ مطلع العام 2026، تنوعت بين هجمات وتهديدات استهدفت مؤسسات وقطاعات مختلفة في المملكة، مشيرا إلى انخفاض العدد الإجمالي للحوادث السيبرانية المسجلة بنسبة 14% في مقارنة بين الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.

وأوضح المركز، أن أبرز أنواع الهجمات التي رصدها خلال الفترة الماضية تمثلت في البرمجيات الخبيثة، واستغلال حسابات المستخدمين أو تغييرها، إلى جانب محاولات الاختراق، فيما تركزت أهداف هذه الهجمات على تعطيل الخدمات وسرقة البيانات، بحسب المملكة.

وأضاف أن أغلب القطاعات في المملكة تعرضت لهجمات سيبرانية بدرجات متفاوتة، لافتا النظر إلى أن قطاع الخدمات الحكومية تصدر قائمة القطاعات الأكثر استهدافا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وفيما يتعلق بارتباط الهجمات السيبرانية التي استهدفت الأردن بالتطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، رجح المركز أن تكون زيادة الهجمات مرتبطة بصورة مباشرة بالتوترات الإقليمية في المنطقة، مبينا أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يجعلها عرضة لهجمات تتبع لجهات نشطة إقليميا.

وبشأن آثار الحوادث السيبرانية على المؤسسات المستهدفة، أوضح المركز أن بعض الحوادث أدت إلى انقطاعات محدودة في الخدمات المقدمة من تلك المؤسسات، مؤكدا أن سرعة عمليات الاستجابة والكشف المبكر أسهما في الحد من خطورة الهجمات ومحدودية الآثار الناجمة عنها.

وأكد المركز رصده جهات تهديد تستهدف المؤسسات الأردنية بصورة متكررة، موضحا أن أهداف هذه الجهات تختلف وفقا لقدراتها والجهات الداعمة لها، وتشمل التأثير الإعلامي ومحاولات تغيير الرأي العام، إضافة إلى عمليات سرقة البيانات.

وبيّن أن أبرز الأساليب التي تعتمدها هذه الجهات في استهداف المؤسسات تتمثل في هجمات التصيد الإلكتروني واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية، فضلاً عن استغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة غير المحدثة.

وفيما يتعلق بقدرات تحديد مصادر الهجمات والجهات التي تقف وراءها، أشار المركز إلى أنه يعمل من خلال قدرات استخبارية سيبرانية على تحليل الهجمات وتتبع مصادرها الرقمية والبنية التحتية المستخدمة في تنفيذها، إلى جانب تحليل البرمجيات والأدوات والأدلة الرقمية والأساليب التشغيلية (TTPs)، وربط المؤشرات بالمعلومات الاستخبارية السيبرانية لدعم عمليات الإسناد السيبراني.

وعلى صعيد التهديدات المستجدة، قال المركز إن التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ظهور عمليات سيبرانية معقدة ومنخفضة التكلفة وأكثر اعتماداً على الأتمتة، مشيراً إلى توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي "Agents" في تنفيذ عمليات الاستطلاع والبحث عن معلومات تتعلق بالمؤسسات المستهدفة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أيضا في صياغة رسائل تصيد إلكتروني شديدة الإقناع ومخصصة وفقا لطبيعة الجهة المستهدفة، تحاكي المراسلات الرسمية وتمتاز بلغة سليمة وصياغة احترافية، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة من قبل المستخدمين وأنظمة الحماية.

وأشار المركز إلى أن استخدام هذه التقنيات أسهم في زيادة عمليات اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها، وانتشار عمليات سرقة البيانات على نطاق واسع، لافتاً إلى أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي باتوا ينفذون ما يصل إلى 90% من الخطوات التكتيكية لعمليات الاختراق.