خبرني - أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة بمرض اللشمانيا الحشوية لطفلة تبلغ عاماً وخمسة أشهر في منطقة كريمة بلواء الأغوار الشمالية، مؤكدة أنها تتلقى العلاج في مدينة الحسين الطبية وأن حالتها الصحية جيدة.

وقال مدير مديرية الأمراض السارية في الوزارة، الدكتور محمد الحوارات، إن إجمالي حالات اللشمانيا الحشوية المسجلة في المملكة بلغ 28 حالة منذ عام 1960، فيما سجلت المملكة 64 إصابة باللشمانيا الجلدية منذ بداية عام 2026، منها 9 حالات وافدة، مقارنة بـ94 إصابة خلال عام 2025.

وأوضح أن المرض طفيلي ينتقل عبر لسعة ذبابة الرمل (السويكتة)، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، مؤكداً توفر علاجات فعالة للنوعين الجلدي والحشوي.

ودعا المواطنين إلى التخلص من النفايات والمخلفات العضوية، واستخدام الناموسيات وطاردات الحشرات، وإحكام إغلاق النوافذ والأبواب للحد من التعرض للسعات ذبابة الرمل.