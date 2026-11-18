خبرني - وضع سمو الأمير فيصل بن الحسين، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني للمياه، الأربعاء.

ويبدأ الأردن، الأربعاء، تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وتطوير مصدر مستدام للمياه، تزامنا مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.

وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالتعاون مع تحالف ميريديام وسويز.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، أن الأمن المائي أولوية وطنية، وتوجيه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة.