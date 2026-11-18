خبرني - وضع سمو الأمير فيصل بن الحسين، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني للمياه، الأربعاء.
ويبدأ الأردن، الأربعاء، تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وتطوير مصدر مستدام للمياه، تزامنا مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.
وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالتعاون مع تحالف ميريديام وسويز.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، أن الأمن المائي أولوية وطنية، وتوجيه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة.
كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير الموارد المستدامة والبنية التحتية والخدمات في صلب أولوياتها.
ويعد الناقل الوطني أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ الأردن، ويهدف إلى إنشاء مصدر جديد للمياه المحلاة من البحر الأحمر، بما يخفف الضغط على المصادر التقليدية والمياه الجوفية التي تواجه استنزافا متزايدا نتيجة النمو السكاني والتغير المناخي وارتفاع الطلب.