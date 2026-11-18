خبرني - دشنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن (Toyota Motor Corporation) حضورها في فئة مركبات الهايبرد الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي في أسواق الشرق الأوسط رسميًا، مع إطلاق سيارة راف 4 الهايبرد الكهربائية الجديدة المزودة بتقنية الشحن الخارجي PHEV، لتكون أول سيارة من هذا النوع تنضم إلى مجموعة طرازات تويوتا في المنطقة، وتوسع تويوتا من خلالها خيارات أنظمة الدفع المتاحة ضمن الجيل السادس من راف 4 الجديدة كليًا الذي أُطلق مؤخرًا.

واستكمالًا للإطلاقات الخاصة بسيارة راف فور الجديدة في وقتٍ سابق من هذا العام، يشكل الطراز الهايبرد الكهربائي المزود بتقنية الشحن الخارجي خطوةً مهمةً في نهج تويوتا متعدد المسارات نحو تحقيق الحياد الكربوني؛ حيث تواصل تويوتا تطوير مجموعة متنوعة من التقنيات المستندة للكهرباء بدلًا من الاكتفاء بحلٍ واحد إدراكًا منها لتنوع احتياجات عملائها، والبنية التحتية، وظروف الطاقة، واختلاف أنماط القيادة من سوقٍ لأخرى. وبوصفها أول سيارة هايبرد كهربائية مزودة بتقنية الشحن الخارجي تقدمها تويوتا في الشرق الأوسط، توسّع RAV4 هذه الخيارات من خلال نظام دفع يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الدفع الكهربائي، مع الحفاظ على الاستخدام المتنوع الذي يتطلع إليه العملاء في مركبات الدفع الرباعي.

وفي تعليقٍ له على سيارة راف 4 الجديدة، قال يوشينوري فوتوناغاني، كبير المهندسين في شركة تويوتا موتور كوربوريشن: "استنادًا إلى نجاح مبيعاتها على مدار 30 عامًا، تتمتع راف 4 بمكانةٍ رائدةٍ بوصفها واحدةً من أكثر طرازات تويوتا شهرةً وتميزًا ذات قبولٍ واسعٍ على مستوى العالم. واليوم، يأتي الجيل الجديد أقوى من أي وقتٍ مضى، بفضل تصميمه الرائع والتقنيات الأحدث من نوعها التي يزخر بها".

وأضاف فوتوناغاني: "تُعدّ راف 4 الجديدة اليوم طرازًا رائدًا ضمن سيارات تويوتا الهايبرد الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي؛ حيث عملنا على زيادة مدى القيادة بالدفع الكهربائي، وتوفير إمكانية الشحن بالتيار المستمر. فلنعمل معًا لنجعل الفصل المقبل من مسيرة راف 4 الأفضل على الإطلاق".

ينبض قلب السيارة الجديدة بنظام الهايبرد المطوَّر حديثًا والمزود بتقنية الشحن الخارجي، وهو يجمع بين بطارية دفع عالية السعة وشاحن عالي القدرة وأحدث تقنيات الهايبرد من تويوتا. ويستخدم المحور الأمامي في المركبة أشباه موصلات مصنعةٍ من كربيد السيليكون للحد من فقدان الطاقة وتحسين الكفاءة، وهي تسهم في توفير مدى قيادة بالدفع الكهربائي الكامل يبلغ نحو 169 كم داخل المدن و131 كم على الطرقات السريعة.

من جهةٍ أخرى، يوفر نظام الدفع الهايبرد الكهربائي المزود بتقنية الشحن الخارجي تسارعًا قويًا بفضل القوة المجمعة لمحرك البنزين والمحرك الكهربائي الذي زِيدت قدرته بنسبة 12 بالمئة لتعزيز أداء راف فور ودعم قدراتها على الطرقات الوعرة. وتتيح إمكانية الاختيار بين البنزين والكهرباء للعملاء الاستفادة بصورة أكبر من الطاقة الكهربائية في التنقلات اليومية، دون المساومة على المرونة التي يحتاجها السائقون للرحلات الطويلة.

ويواصل الجيل السادس من rav4 التعبير عن قدرته على الانطلاق إلى مختلف الوجهات وخوض شتى التجارب من خلال تصميمٍ يجسّد روح المغامرة؛ حيث تتوفر سيارة راف 4 الهايبرد الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي في منطقة الشرق الأوسط بتصميم "كور" المميز، الذي يعكس حضور شخصية هذا الطراز بوضوحٍ ومظهرٍ أنيقٍ يناسب البيئات الحضرية، مع مقدمةٍ قوية وواثقة تنتهي بتصميم تويوتا المستوحى من رأس المطرقة. ويتكامل المصد مع الشبك الأمامي ليشكّلا مظهرًا ثلاثي الأبعاد يعكس القوة والتقنيات المتقدمة، مع خطوطٍ فريدةٍ ومظهرٍ عصري.

ويستند التصميم العام للسيارة الجديدة إلى ثلاثة عناصر تعبّر عن "جوهر راف 4" كما تصفه تويوتا؛ وهي: "قاعدة العجلات الواسعة" التي تبرز العجلات ذات القطر الكبير للمركبة وتمنحها مظهرها القوي؛ و"الارتفاع" الذي يجسّد قدراتها على الطرقات الوعرة. وأخيرًا، "الجانب العملي" الذي يتجسد في مساحة الأمتعة العملية المتوقعة من سيارة دفع رباعي. كما تتوفر لهذا الطراز عجلات مصنَّعة من السبائك المعدنية قياس 20 بوصة، تعزز شخصيته القوية.

في الداخل، تتميز السيارة بالمقصورة العملية نفسها للجيل السادس، والتي تركز على السائق من خلال مفهوم "الجزر المستقلة" في تصميمها؛ حيث تُجمع أدوات التحكم والشاشات الرئيسية ضمن مناطق محددة بوضوح، لتسهيل استخدامها وتقليل حركة العين غير الضرورية.

وتساعد لوحة العدادات الأفقية السائق في إدراك موضع المركبة وتوازنها بوضوح، فيما صُمم نظام الملاحة والعدادات والمفاتيح وفتحات تكييف الهواء بطريقةٍ تسهّل الوصول إليها واستخدامها بسهولة. كما خُفِّض السطح العلوي للوحة العدادات بنحو 40 ملم مقارنةً بالجيل السابق لتحسين مجال الرؤية الأمامية. كذلك، تسهم تقنية تبديل السرعات إلكترونيًا في توفير تصميمٍ أكثر بساطةً وترتيبًا لمقصورة السائق، مع تسهيل عملية التشغيل. كما جُمِع محدد السرعات وأدوات التحكم بمكابح التوقف الإلكترونية ووظيفة تثبيت الفرامل ضمن مجموعةٍ عملية صُمِّمت لتقليل حركة يد السائق والحد من تشتت بصره.

وما يزال الأداء العملي جزءًا أساسيًا من تجربة راف فور. فعلى الرغم من بقاء الأبعاد الإجمالية للمركبة دون تغيير، فقد زِيدت سعة الأمتعة لتبلغ 749 لترًا. كما تشكّل مساند المقاعد الخلفية عند طيّها أرضية تحميل أكثر استواءً، لتسهّل نقل الأغراض الطويلة أو كبيرة الحجم.

وتتوفر السيارة بخيارين لشاشة الوسائط المتعددة مقاس 10,5 بوصة أو 12,9 بوصة، بحسب المواصفات، إلى جانب شاشة للعدادات مقاس 12,3 بوصة. ويتميز أحدث جيل من أنظمة الوسائط المتعددة برسوماتٍ محسّنة، وخيارات تخصيص أوسع، وسهولة استخدام أكبر، ليتيح عرض المعلومات والوظائف حسب التفضيلات الشخصية.

وشهد أداء القيادة مزيدًا من التحسين ليتكامل مع قدرات نظام الهايبرد الكهربائي الجديد المزود بتقنية الشحن الخارجي. وتسهم صلابة الهيكل المعززة في تحسين راحة الركوب، ومنح السائق إحساسًا أكبر بالثبات أثناء القيادة، بما يوفر أساسًا مستقرًا للتنقلات اليومية وظروف القيادة الأكثر تطلبًا على حدٍ سواء.

ويدعم التكامل بين أحدث أنظمة الهايبرد وأنظمة الكبح الإلكترونية من تويوتا أداء RAV 4 الهايبرد المزودة بتقنية الشحن الخارجي على الطرقات الوعرة. فإلى جانب توظيف تقنيات الدفع التي تعتمد على الكهرباء لتحسين الكفاءة، استفادت تويوتا من خصائص الدفع بالمحرك الكهربائي لتعزيز الاستجابة والتحكم.

ويعزز نمط القيادة على المسارات الوعرة بالسيارة الجديدة قدرتها على اجتياز التضاريس غير المستوية أو الأسطح منخفضة التماسك، من خلال التنسيق بين قوة الدفع والتحكم بالكبح للمساعدة في الحفاظ على التماسك والثبات. وبالتكامل مع زيادة قدرة المحرك الكهربائي ضمن نظام الهايبرد المزود بتقنية الشحن الخارجي، يتيح هذا النمط لسيارة راف 4 الجديدة الحفاظ على شخصيتها متعددة الاستخدامات التي اشتهرت بها، سواء على طرقات المدن أو الطرقات السريعة أو المسارات خفيفة الوعورة.

وتُعدّ السيارة الجديدة خطوة مهمة في مساعي تويوتا لتطوير مركباتٍ أكثر ذكاءً، من خلال اعتماد منصة "أرين" لتطوير البرمجيات، التي طوّرتها شركة "ووفن باي تويوتا"؛ حيث تُستخدم هذه المنصة للمرة الأولى لدى تويوتا في سيارة راف 4 الجديدة، وتدعم تطوير برمجياتها الرئيسية، بما في ذلك نظام "تويوتا سيفتي سينس"، وأنظمة المقصورة المختلفة.

وتتيح منصة "أرين" تقييم البرمجيات وتطوير المكونات بكفاءةٍ أكبر، لتسريع وتيرة تطوير ميزات السلامة وواجهة المستخدم ووظائف المركبة الإلكترونية. وتعتزم تويوتا اعتماد المنصة أساسًا لتطوير المركبات المعرَّفة بالبرمجيات مستقبلًا، ويشمل ذلك إمكانية تحديث ميزاتٍ متنوعةٍ للمركبة وإتاحة مستوياتٍ أعلى من التخصيص.

ويُعدّ الجيل الجديد من نظام الوسائط المتعددة من التقنيات التي أتاحها هذا النهج الأكثر تطورًا في مجال البرمجة؛ حيث تتيح شاشته الرئيسية القابلة للتخصيص للمستخدمين ترتيب الوظائف وفقًا لتفضيلاتهم، فيما توفر تقنية التعرف على الصوت المحسّنة استجاباتٍ أسرع وأكثر دقة، لتسهيل التفاعل مع نظام الملاحة وتكييف الهواء وغيرهما من الوظائف أثناء القيادة.

ويرتقي نظام "تويوتا سيفتي سينس" بقدرات السلامة النشطة في مركبة راف 4 من خلال تحسين أداء الكاميرا والرادار، بما يوسّع نطاق الرصد ويزيد تنوع الحالات التي تستطيع فيها الأنظمة مساندة السائق.

وقد طُوِّر نظام الأمان قبل التصادم للتعرف على ظروف حركة المرور بسرعةٍ أكبر، بما في ذلك الرصد المبكر لتباطؤ المركبات الأمامية، واكتشاف المركبات التي تظهر من خلف مركباتٍ أخرى عند دخول التقاطعات. كما وُسِّع نطاق عمل وظيفة منع التسارع عند السرعات المنخفضة لتعمل أثناء الانعطاف، إلى جانب القيادة في خطٍ مستقيم.

أيضًا، تم تحسين نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي؛ حيث يتعرف النظام الآن على المركبات المحيطة، ويرصد المركبات التي تدخل المسار من مسافةٍ قريبة أثناء القيادة بسرعاتٍ منخفضة، كما أصبح أكثر قدرة على اكتشاف إشارات الانعطاف بصورةٍ أسرع. وتحسّن هذه التحسينات متابعة حركة المركبة الأمامية بسلاسةٍ أكبر، وتقديم مساعدةٍ أكثر انسجامًا مع ظروف حركة المرور المتغيرة.

كذلك، تم تعزيز سهولة ركن المركبة والمناورة بسرعاتٍ منخفضة بفضل نظام شاشة الرؤية البانورامية المزود بخاصية العرض ثلاثي الأبعاد؛ حيث يمكن للسائقين عبر تمرير أصابعهم على الشاشة لرؤية المركبة من زوايا مختلفة، ما يساعد في تحسين إدراكهم لمحيطها عند القيادة في المساحات الضيقة. ويوفر نظام الاصطفاف التلقائي مساعدةً إضافية أثناء مناورات الركن، ليعزز سهولة الاستخدام اليومي للسيارة.

وللعملاء الذين تتنوع احتياجاتهم بين التنقل داخل المدن، والاستخدام العائلي، والسفر على الطرقات السريعة، ورحلات الاستكشاف في عطلات نهاية الأسبوع، يوسّع الطراز الهايبرد الكهربائي الجديد المزود بتقنية الشحن الخارجي جاذبية راف 4 بينما يحافظ على تعدد الاستخدامات وسهولة التشغيل اللذين لطالما ميّزا هذا الطراز. وزيادةً على ما يزخر به من تقنيات سلامة متقدمة، ومقصورة عملية، وميزات رقمية ذكية، يوفر الطراز خيارًا جديدًا على مستوى المركبات المزودة بأنظمة دفع كهربائي، صُمِّم ليلبي الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للعملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتُعدّ أنظمة الدفع الهايبرد الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي أحد الخيارات المهمة المتنوعة التي تقدمها تويوتا لتحقيق الحياد الكربوني؛ حيث تواصل توسيع نهجها متعدد المسارات في المنطقة، وتوفير خيارات متنوعة لعملائها التي تجسد روح شعارها الجديد "من أجلك"؛ لتطوير مركباتٍ تتمحور حول الإنسان. وتعد راف 4 الهايبرد الكهربائية الجديدة المزودة بتقنية الشحن الخارجي خطوة مهمة في هذا القطاع؛ إذ تقدم هذه التقنية لعملاء الشرق الأوسط للمرة الأولى ضمن سيارة دفع رباعي مألوفة، صُمِّمت لتلبي احتياجات التنقل اليومي والانطلاق نحو ما هو أبعد من المدينة.