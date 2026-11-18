خبرني - قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إنَ الشركة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية، ورفعت صادراتها إليها من 80 ألف طن إلى 650 ألف طن سنوياً ، مشيراً إلى أن هذا النمو رافقه توسّع في علاقات التوريد مع شركات أوروبية وتعزيز لحضور الشركة اللوجستي بالقرب من عملائها.

وأوضح المهندس أبو هديب، في تصريح صحفي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، أن المؤتمر يتيح فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوسيعها لتشمل الاستثمار والإنتاج،مبيناً أن موقع المملكة وشبكة اتفاقياتها التجارية وخبرتها في التعدين والصناعات التحويلية تمنحها مقومات لاستقطاب استثمارات في هذه القطاعات.

وأشار المهندس أبو هديب، أن "البوتاس العربية" تقدّم نموذجاً ناجحاً للشراكات الأردنية الأوروبية في قطاع الأسمدة، إذ بنت علاقات استراتيجية مع عدد من كبرى الشركات الأوروبية المصنّعة للأسمدة، وأبرمت معها اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد البوتاس الأردني، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات رسّخت مكانة الشركة كمورّد موثوق، وأتاحت لها التخطيط لعمليات التوريد وفق احتياجات عملائها في هذه الأسواق.

وذكر المهندس أبو هديب أن الشركة عزّزت حضورها في أوروبا عبر ذراعها التجاري واللوجستي شركة ( APC Trading & Logistics Europe AG) ، وتمكّنت من تأسيس حضور لوجستي في ثلاثة موانئ أوروبية. ومن أحدث خطواتها في هذا المسار اتفاقية المناولة والتخزين في ميناء أنتويرب ببلجيكا، التي ستتيح تخصيص طاقة تخزينية تبلغ نحو (60) ألف طن لمنتجات الشركة ضمن مشروع المستودعات الجديد، موضحاً أن وجود مخزون قريب من العملاء يمنح الشركة مرونة أكبر في توزيع الشحنات والاستجابة لاحتياجاتهم، ويدعم عمليات إعادة التصدير في شمال غرب أوروبا.

وختم المهندس أبو هديب بالقول إن المؤتمر يتيح للشركات الأردنية عرض خبراتها وفرص الاستثمار المتاحة لديها، ومناقشة احتياجات المستثمرين الأوروبيين بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن قطاع الأسمدة والصناعات المرتبطة به يوفّر مجالًا لبحث مشاريع مشتركة، وأن تنفيذ مشاريع من هذا النوع داخل المملكة يمكن أن يوسّع مشاركة الموردين المحليين ويوفّر فرص عمل في التصنيع والخدمات المساندة.