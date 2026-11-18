خبرني - تُعد اضطرابات الأكل من الاضطرابات النفسية والطبية التي تؤثر في علاقة الإنسان بالطعام وصورة الجسد والصحة النفسية والجسدية. ولا تقتصر هذه الاضطرابات على الرغبة في إنقاص الوزن أو الإفراط في تناول الطعام، بل قد تتحول إلى أنماط سلوكية متكررة تؤثر بشكل كبير في التغذية ووظائف الجسم والحياة اليومية. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن اضطرابات الأكل أثرت في ملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.

في المقال الآتي، يُسلّط معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، الضوء على ماهية اضطرابات الأكل، وأبرز أنواعها وأسبابها، والأعراض والعلامات التحذيرية لها، إضافة إلى طرق وإجراءات التشخيص والعلاج.

ما المقصود باضطرابات الأكل؟

اضطرابات الأكل هي مجموعة من الحالات التي تتميز باضطرابات ملحوظة في سلوك تناول الطعام أو التغذية، وقد يصاحبها انشغال شديد بالطعام أو الوزن أو شكل الجسم. ويصنفها التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) ضمن اضطرابات التغذية والأكل، وتشمل عدة حالات، من أبرزها: فقدان الشهية العصبي، والنهام العصبي، واضطراب نهم الطعام، واضطراب تجنب/تقييد تناول الطعام، إضافة إلى اضطرابات أخرى مثل البيكا واضطراب الاجترار.

أبرز أنواع اضطرابات الأكل:

1- فقدان الشهية العصبي (Anorexia Nervosa):

يتميز بتقييد شديد لتناول الطعام، غالبًا نتيجة الخوف المستمر من زيادة الوزن أو اضطراب إدراك وزن وشكل الجسم. وقد يلجأ الشخص إلى الصيام، أو ممارسة الرياضة بصورة مفرطة، أو سلوكيات أخرى للحد من زيادة الوزن. ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى نقص شديد في العناصر الغذائية ومضاعفات صحية خطيرة.

2- النهام العصبي (Bulimia Nervosa):

يتمثل في نوبات متكررة من تناول كميات كبيرة من الطعام مع الشعور بفقدان السيطرة، تليها سلوكيات تعويضية تهدف إلى منع زيادة الوزن، مثل التقيؤ المتعمد أو الإفراط في ممارسة الرياضة أو استخدام الملينات بصورة غير مناسبة. وقد يكون وزن الشخص طبيعيًا أو مرتفعًا، ولذلك لا يمكن الاعتماد على الوزن وحده لاكتشاف الحالة.

3- اضطراب نهم الطعام (Binge-Eating Disorder):

يعاني المصاب من نوبات متكررة من تناول الطعام مع فقدان السيطرة، وغالبًا ما تترافق مع الشعور بالضيق أو الذنب أو الاشمئزاز من الذات. وعلى عكس النهام العصبي، لا تكون هناك عادةً سلوكيات تعويضية منتظمة بعد نوبات الأكل.

الأعراض والعلامات التحذيرية:

يمكن أن تختلف الأعراض من شخص إلى آخر، ولكن من العلامات التي تستدعي الانتباه: الانشغال المفرط بالوزن أو شكل الجسم، تجنب تناول الطعام مع الآخرين، اتباع قواعد غذائية صارمة، الإفراط في ممارسة الرياضة، نوبات الأكل بشراهة، أو اللجوء إلى القيء بعد تناول الطعام. كما قد تظهر أعراض جسدية مثل التعب والدوخة والشعور بالبرد واضطرابات الجهاز الهضمي واضطراب الدورة الشهرية أو الإغماء.

ومن المهم التأكيد على أن اضطراب الأكل لا يمكن تشخيصه اعتمادًا على المظهر الخارجي أو الوزن وحده؛ فقد يعاني الشخص من اضطراب أكل رغم أن وزنه يقع ضمن النطاق الطبيعي أو المرتفع.

أسباب اضطرابات الأكل:

لا يوجد سبب واحد لاضطرابات الأكل. فهي غالبًا نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية. وقد تشمل عوامل الخطورة وجود تاريخ عائلي لاضطرابات الأكل أو الاكتئاب، وانخفاض تقدير الذات، والقلق أو الكمالية، والتعرض للانتقاد المتكرر بشأن الوزن أو شكل الجسم، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والثقافية المرتبطة بصورة الجسد.

التشخيص والعلاج:

يتطلب التشخيص تقييمًا طبيًا ونفسيًا متكاملًا، مع استبعاد الأسباب العضوية التي قد تؤدي إلى تغيرات في الوزن أو الشهية. وقد يشمل التقييم التاريخ الغذائي والنفسي، والفحص السريري، والفحوصات المخبرية عند الحاجة.

يعتمد العلاج على نوع الاضطراب وشدته وعمر المريض وحالته الصحية. ويشمل عادةً العلاج النفسي والتغذوي والمتابعة الطبية المنتظمة، وقد تكون مشاركة الأسرة مهمة بشكل خاص لدى الأطفال والمراهقين. وتُعد العلاجات النفسية، ومنها العلاج المعرفي السلوكي وبعض التدخلات القائمة على الأسرة، من الأساليب المستخدمة في علاج اضطرابات الأكل.