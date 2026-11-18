مباراة النشامى مع المنتخب الأسترالي ، اعادتنا الى الصورة الجميلة للمنتخب، التي لم نشاهدها منذ نهائيات كأس العرب، (فالكنغر) ، فاز قبل أيام قليلة على مستضيفه منتخب قطر، _ بطل كأس آسيا _ بنتيجة كبيرة ، وهو المنتخب الاقوى من بين المنتخبات، التي (بارَيناها) ، في عهد الكابتن بادو الزاكي.

المنتخب الأسترالي صاحب التصنيف الثامن والعشرين (٢٨) عالمياً، والمدجج بنجوم ينشطون في اقوى الدوريات الأوروبية، والمتميز بطول قامات لاعبيه ، وقوتهم الجسدية ، يعد واحداً من اقوى المنتخبات ( الآسيورالية) ، _ والحمد لله _ استطعنا ان (نؤديَ) امامه، لعباً ونتيجة....، فاعتقد اننا بخير ، وان التجربة ناجحة، لِما اسلفت من اسباب .

فكيف ادّى النشامى وفازوا ؟

اعتقد اننا تعاملنا مع المباراة ، وكأنها رسمية :( نقاطية) ، واستفدنا من نقاط قوتنا ، فبدأنا بالعناصر الاصلية ، والزج بكامل نجومنا الأساسيين ، دونما المجازفة بلاعبين جدد ، لان اللقاء لا يحتمل ذلك ، _فلكل مقام مقال _ ، ناهيك عن اننا تعرفنا اكثر وعن قرب، على ما استقر عليه فكر واستراتيجية الزاكي، _ فلكل طريقة _ ، ولكل امريءٍ فيما يحاول... مذهب، لكن بدلاءنا السبعة، وإن دخلوا متأخرين فأمر جيد ، لان الهدف.. إكساب الصاعد ثقة اكبر ، والحفاظ ما امكن على النجوم المخضرمين.

نهاية... اتمنى للنشامى _ رسمياً وودياً _ أداءً عالياً ، وروحاً وثابةً ، ولعباً رجولياً ، وفوزاً مستمراً ودائماً.

والله من وراء القصد.