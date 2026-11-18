خبرني - في خطوة تعكس التزامها بدعم الشباب وتمكينهم، وقّعت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوفير فرص تدريب عملي لطلبة الكلية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وتهدف هذه الشراكة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للاطلاع على بيئة العمل المهنية، واكتساب خبرات عملية في القطاع التأميني، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتطور والنجاح.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مجموعة الخليج للتأمين – الأردن على دعم التعليم والتدريب المهني، والاستثمار في طاقات الشباب، والمساهمة في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العم