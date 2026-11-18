خبرني - واصل البنك العربي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذ جلسات تدريبية متخصصة في الثقافة المالية موجّهة للسيّدات ذوات الإعاقة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والمجتمعية الفاعلة.

وشمل البرنامج تنفيذ جلسات تدريبية في محافظتي إربد والكرك، بمشاركة سيدات من مختلف المناطق والفئات العمرية والخلفيات المهنية، حرصاً على إيصال المعرفة المالية إلى مختلف المناطق وضمان حصول السيّدات ذوات الإعاقة على فرص متساوية في اكتساب المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لإدارة شؤونهن المالية بثقة ووعي. وقد تميّزت الجلسات بمشاركة طالبات جامعيات، وسيّدات أعمال، وربّات منازل وغيرهن، مما أثرى النقاشات وعزّز تبادل الخبرات والتجارب فيما بينهن.

وقد تناول البرنامج مجموعة من المحاور التي شملت التخطيط المالي السليم، وآليات اتخاذ القرارات المالية المدروسة، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد، الى جانب تعريف المشاركات بأهم المنتجات والخدمات المالية والرقمية وأنواع الحسابات والبطاقات والحلول المصرفية المختلفة وكيفية الاستفادة منها. كما تضمن المحتوى التدريبي شرحاً مبسطاً لدور التكنولوجيا المالية في تطوير العمل المصرفي، ومفهوم الأمن السيبراني وطرق الوقاية من مخاطره، بالإضافة لمجموعة من الارشادات والنصائح المالية.

ويأتي هذا التعاون امتداداً للجهود المشتركة بين البنك العربي والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية الهادفة إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعرفة والأدوات التي تدعم استقلالهم المالي وتوسّع مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

ويندرج ذلك ضمن برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تنمية المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تخدم عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الشاملة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية التي تعكس التزامه بتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة.