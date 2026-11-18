خبرني - في إنجاز علمي نوعي يُضاف إلى سجل إنجازات كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية، تم نشر أول بحث علمي مستل من رسائل طلبة برنامج ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، أعدّه الخريج الصيدلاني مساعد الرويلي أحد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج 2025/2026، بإشراف الأستاذ الدكتورة رنا أبوحويج، وبمشاركة المشرف المشارك الدكتور محمد علي خليل، في مجلة Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy الصادرة عن دار النشر العالمية Elsevier، والمصنفة ضمن (Q1) والموسوم بـ: "Enhancing Adverse Drug Reaction Reporting Through a Pharmacy-Led Multi-Component Intervention: A Real-World Pre–Post Evaluation"

حيث تناول البحث تقييم أثر تطبيق تدخل متعدد المحاور بإدارة الصيادلة بهدف تعزيز الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة، وذلك من خلال الربط بين تثقيف مقدمي الرعاية الصحية، والتوعية المجتمعية، وتوظيف نظام إلكتروني أعدّه الباحث للإبلاغ عن هذه التفاعلات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع معدلات الإبلاغ بمقدار 14.2 ضعفاً عقب تطبيق التدخل في أحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، إذ ارتفع عدد البلاغات من 11 بلاغاً قبل التدخل إلى 156 بلاغاً بعد تطبيقه، كما شكّلت البلاغات المقدمة من المرضى وأفراد المجتمع نحو ثلث إجمالي البلاغات، مما يبرز أهمية إشراك المجتمع في تعزيز منظومة اليقظة الدوائية وتطوير فاعليتها، وتتجلى أهمية هذا الإنجاز في كونه أول بحث علمي منشور مستل من رسائل طلبة البرنامج، ومن إعداد أحد خريجي دفعته الأولى، بما يعكس نجاح اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في تحويل مخرجات الدراسات العليا إلى أبحاث علمية منشورة في مجلة دولية مرموقة، ويؤكد أهمية دعم البحث العلمي وتوفير التوجيه الأكاديمي اللازم للطلبة، مما يسهم في تعزيز إنتاجهم العلمي وترسيخ حضورهم في الأوساط البحثية.

وبهذا الصدد أكدت الدكتورة أبوحويج على أن هذا الإنجاز يشكل محطة مهمة في مسيرة البرنامج، ويعكس التوجه نحو تمكين طلبة الدراسات العليا من إنتاج أبحاث علمية ذات قيمة تطبيقية، والمساهمة في تطوير الممارسات الصيدلانية وتعزيز سلامة الدواء، مشيرةً إلى أن نشر أول بحث علمي لخريجي الدفعة الأولى في مجلة مصنفة (Q1) يمثل انطلاقة واعدة لمسيرة البحث العلمي والنشر الدولي لطلبة البرنامج وخريجيه، كما إنه إنجاز يتجاوز حدود النشر العلمي، ليكون علامة فارقة في مسيرة أول دفعة من خريجي البرنامج، وذلك دليلاً على أن التميز في الدراسات العليا يبدأ بالبحث العلمي وينعكس أثراً في المجتمع والممارسة المهنية.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية في دعم البحث العلمي والارتقاء بمخرجات برامج الدراسات العليا، وتعزيز حضور الجامعة في مجالات البحث العلمي المتخصص على المستويين الوطني والدولي.