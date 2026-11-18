خبرني - في إطار اهتمام جامعة عمان العربية بتعزيز البحث العلمي وتشجيع المشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية بما يسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية وإبراز إنجازات طلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية، شارك كلٌ من: الدكتور محمد خليل، والدكتورة حنان بطاينة، والدكتورة نسيبة قطيش، والدكتورة هيا القادري أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة، وعدد من طلبة الكلية في فعاليات المؤتمر الدولي للعلوم الصحية، الذي عُقد في جامعة جرش.

وضمّ الوفد عدداً من طلبة كلية الصيدلة الذين استكملوا متطلبات مساق مختبر ممارسة الصيدلة (1) خلال الفصل الصيفي، حيث شارك الطلبة أصحاب المشاريع البحثية المتميزة في أعمال المؤتمر، بإشراف الدكتور محمد خليل، وبمساهمة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية في إعداد وتنفيذ بعض هذه المشاريع.

واستعرض الطلبة ملخصات أبحاثهم من خلال ملصقات علمية (بوسترات)، تناولت أهداف الدراسات والمنهجيات البحثية المتبعة وأبرز النتائج التي توصلوا إليها، وحظيت مجموعة من هذه الملصقات باهتمام المشاركين في المؤتمر، وأتاحت للطلبة فرصة مناقشة مخرجات أبحاثهم والإجابة عن استفسارات الحضور، بما عزز خبراتهم في العرض والتواصل العلمي، كما شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة بطاينة بملصق بحثي استعرضت من خلاله أحد أحدث أبحاثها، فيما قدّمت الدكتورة قطيش ورقة بحثية ضمن جلسات المؤتمر، وشاركت الدكتورة القادري في شرح أحد الملصقات البحثية للحضور، بمشاركة أحد الطلبة.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية في دعم البحث العلمي وتعزيز البيئة البحثية لدى طلبتها، وحرصها على إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في الفعاليات العلمية وعرض مشاريعهم البحثية، وربط المعارف والمهارات المكتسبة في المساقات العملية بالتطبيقات البحثية، مما يسهم في صقل قدراتهم العلمية وتطوير مهاراتهم في العرض والمناقشة والتواصل الأكاديمي.