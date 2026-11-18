خبرني - حرصاً من جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الأكاديمي في المحافل العلمية، وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة في الفعاليات البحثية والعلمية المتخصصة، شاركت الدكتورة رند عربيات رئيس قسم علم النفس التربوي والارشاد النفسي والتربوي في كلية العلوم التربوية والنفسية، في فعاليات الملتقى العلمي الدولي بعنوان: "من الجرعة إلى الجريمة إلى الجاكبوت الرقمي"، الذي استضافته دائرة المكتبة الوطنية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمختصين من عدد من الدول العربية والأجنبية، من بينها الأردن والعراق والمغرب وروسيا، وذلك من خلال مشاركات حضورية وأخرى عبر الاتصال المرئي.

وجاء الملتقى بتنظيم من مؤسسة (BRC) العلمية الدولية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والعلمية، من بينها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وإدارة مكافحة المخدرات، ودائرة المكتبة الوطنية، وجامعة عمان العربية، وهيئة شباب كلنا الأردن، في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمخدرات وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وقدمت الدكتورة عربيات خلال الجلسة العلمية الثانية، التي تناولت الأبعاد النفسية والاجتماعية والإعلامية للوقاية والتوعية، ورقة علمية بعنوان: "من الهشاشة النفسية إلى عوامل الحماية: دور الإرشاد النفسي في الوقاية من تعاطي المخدرات لدى الشباب في العصر الرقمي"، استعرضت خلالها دور العوامل النفسية في زيادة قابلية الشباب للتأثر بمخاطر تعاطي المخدرات، وأهمية تعزيز عوامل الحماية النفسية والاجتماعية بوصفها مدخلاً أساسياً للوقاية، كما تناولت الورقة أهمية تبني نهج وقائي في الإرشاد النفسي، يرتكز على رفع مستوى الوعي، وتنمية المهارات النفسية لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم على مواجهة الضغوط والمؤثرات الاجتماعية والرقمية، وأكدت على أهمية دور المؤسسات التعليمية والأسرية والإرشادية في توفير بيئات داعمة للصحة النفسية، والحد من السلوكيات الخطرة، وأبرزت أيضاً ضرورة التعامل مع قضية المخدرات باعتبارها تحدياً متعدد الأبعاد، يتطلب تكامل الجهود النفسية والتربوية والاجتماعية والأمنية، وتطوير برامج وقائية تستند إلى المعرفة العلمية، مع مراعاة تأثير التحولات الرقمية في أنماط التواصل والتأثير والسلوك لدى الشباب.

وتأتي هذ المشاركة في إطار تعزيز حضور جامعة عمان العربية في المحافل العلمية المتخصصة، وإسهام كوادرها الأكاديمية في مناقشة القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وتعزيز دور البحث العلمي والإرشاد النفسي في تقديم رؤى وقائية تسهم في حماية الشباب ودعم الصحة النفسية المجتمعية، بما ينسجم مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات العلمية على المستويين الوطني والدولي