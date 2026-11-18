خبرني - في إطار تعزيز الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية، شارك الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية، في أعمال الندوة الحوارية التي نظمها مركز السلم المجتمعي التابع للأمن الوقائي، تحت عنوان "مواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية"، وذلك بحضور العميد بلال العواملة مدير الأمن الوقائي، وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشؤون الدينية والحقوقية والإعلامية والأكاديمية، والتي استمرت على مدار يومين في مبنى مركز السلم المجتمعي.

وجاءت مشاركة الدكتور بن طريف انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية لتعزيز الوعي لدى الطلبة، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني، وتنمية شخصيتهم بما يعزز قدرتهم على التعامل الواعي مع الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، حيث شهدت الندوة حوارات ونقاشات تفاعلية تناولت سبل الوقاية من الفكر المتطرف، والحد من انتشار خطاب الكراهية وآثاره، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والأمنية والدينية في نشر ثقافة الحوار والاعتدال، كما ناقش المشاركون دور المؤسسات الوطنية والتعليمية والأسرية في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية وقبول الآخر، وتعزيز الوعي بمخاطر خطابات التحريض، بما يسهم في بناء بيئة مجتمعية آمنة تقوم على الاحترام والتفاهم والتماسك.

وأكد الدكتور بن طريف خلال الندوة التزام جامعة عمان العربية بمواصلة جهودها في تعزيز الوعي الفكري لدى الطلبة، من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها، والهادفة إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني، وتنمية ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية والأمنية لتبادل الخبرات وتكثيف الجهود الوقائية، بما يسهم في حماية الشباب من الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع.

وفي هذا السياق أكد المشاركون أهمية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تجمع الخبرات من مختلف القطاعات، وتوفر مساحة لتبادل الرؤى والخبرات حول القضايا المجتمعية، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحصين الشباب والبيئة الجامعية وترسيخ قيم السلم المجتمعي.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات جامعة عمان العربية في تعزيز دورها الوطني والمجتمعي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود التوعية والتثقيف، ويسهم في إعداد جيل واعٍ بقيم المواطنة والحوار والتسامح والمسؤولية المجتمعية.