خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل مع خريجيها وتوطيد العلاقة معهم، عقدت كلية الصيدلة في الجامعة لقاءً جمع عدد من خريجي الكلية، بحضور الدكتورة لبنى غرايبة عميد الكلية، والدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية.

واستهلت الدكتورة غرايبة اللقاء بكلمة ترحيبية بالخريجين معربةً عن اعتزاز الكلية بهم وفخرها بما يحققونه من نجاحات وإنجازات في مختلف مجالات العمل، ومشددةً على أهمية استمرار التواصل معهم وتعزيز الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المهنية، كما استعرضت أبرز مميزات كلية الصيدلة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية، وجهودها المتواصلة في تطوير برامجها ومخرجاتها التعليمية بما يواكب المستجدات والتطورات في مهنة الصيدلة ويلبي متطلبات سوق العمل، كما أتاحت الدكتورة غرايبة المجال أمام الخريجين لطرح آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، والاستماع إلى تجاربهم المهنية بعد التخرج والتحديات والاحتياجات التي تواجههم في سوق العمل، مؤكدةً على أهمية هذه اللقاءات في توطيد العلاقة بين الكلية وخريجيها، والاستفادة من آرائهم وتغذيتهم الراجعة بما يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والارتقاء بمستوى مخرجاتها التعليمية.

من جانبها استعرضت الدكتورة الزبن أبرز الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة للخريجين من خلال مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، مسلطةً الضوء على دور المكتب في تهيئتهم للانتقال إلى الحياة المهنية، وتزويدهم بالتوجيه والإرشاد اللازمين للتعرف إلى متطلبات سوق العمل واحتياجاته، كما أوضحت جهود المكتب في متابعة المسارات المهنية للخريجين، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، إلى جانب بناء جسور التواصل بينهم وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعريفهم بالفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية ودعم اندماجهم في سوق العمل.

وتضمّن اللقاء ورشة تدريبية متخصصة قدمتها الدكتورة الصيدلانية إسراء الزعبي إحدى خريجات برنامج الماجستير في اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في كلية الصيدلة، بعنوان: "Pharmacists' Prospects in the Job Market and Regulatory Affairs for Drug Registration"، تناولت خلالها واقع القطاع الصيدلاني في الأردن، وآفاق العمل المتاحة للصيادلة، والمسارات المهنية التي يمكن للخريجين الالتحاق بها، بما يشمل العمل في المستشفيات ومصانع الأدوية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى مجالات البحث العلمي والشؤون التنظيمية، كما سلطت الورشة الضوء على مجال الشؤون التنظيمية (Regulatory Affairs)، وأهميته في ضمان جودة الأدوية وسلامتها وفعاليتها قبل تسجيلها وتداولها، حيث استعرضت إجراءات تسجيل الأدوية في الأردن، ومتطلبات اعتماد المصانع الدوائية، وآليات إعداد الملفات الفنية وفق الأنظمة المعتمدة (CTD) و(eCTD)، إلى جانب التشريعات ذات العلاقة واللجان المختصة، كما تناولت الفروقات بين الأدوية الأصلية والجنيسة، ومتطلبات دراسات التكافؤ الحيوي، مما أتاح للمشاركين التعرف إلى الجوانب العملية والتخصصية لهذا المجال، واستكشاف فرص العمل التي يوفرها أمام خريجي الصيدلة، وتطرقت الدكتورة الزعبي إلى دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على الأدوية ومتابعتها، وأثر الذكاء الاصطناعي في مستقبل مهنة الصيدلة، مؤكدةً على أهمية الخبرة البشرية والمسؤولية المهنية، وضرورة التخصص والتدريب المستمر وتطوير المهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما أبرزت الشؤون التنظيمية بوصفها أحد المسارات المهنية الواعدة أمام الصيادلة.

ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على حرص كلية الصيدلة وعمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية على تعزيز جسور التواصل مع الخريجين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والاستفادة من خبراتهم، وتوفير الدعم والإرشاد اللازمين لهم، مما يسهم في تعزيز فرصهم المهنية وترسيخ انتمائهم لكليتهم وجامعتهم.