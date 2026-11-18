خبرني - قد يحمل أحد مشتقات فيتامين "ب5" (Vitamin B5) أملاً جديداً للمصابين بالصدفية، بعدما كشفت دراسة حديثة أنه قد يساعد على تهدئة الخلايا المناعية المسؤولة عن الالتهاب وتخفيف اللويحات الجلدية. لكن الباحثين يؤكدون أن النتائج لا تزال أولية، ولا تعني أن مكملات فيتامين B5 المتوافرة في الأسواق يمكن أن تحقق الفائدة نفسها.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Journal of Experimental Medicine"، وشملت تجارب على الفئران، و24 شخصاً مصاباً بالصدفية، استمرت 12 أسبوعاً.



تحسن الأعراض مع مركّب "البانتيثين"

اختبر الباحثون مركّب "البانتيثين"، وهو مشتق من فيتامين B5، بوصفه علاجاً إضافياً للعلاج الموضعي المعتاد. واستخدم المشاركون مستحضراً يجمع بين الكالسيبوتريين والبيتاميثازون، بينما تناول نصفهم أيضاً 600 ملغ من البانتيثين مرتين يومياً.

وأظهرت النتائج تحسناً أكبر في أعراض الصدفية لدى المجموعة التي تناولت المركّب إلى جانب العلاج الموضعي. كما أظهرت التجارب على الفئران أن تثبيط إنزيمات "الفانين" أو استخدام البانتيثين ساعد على الحد من الالتهاب واللويحات الجلدية.

كيف يساعد على تهدئة الالتهاب؟

توصل الباحثون إلى أن إنزيمات "الفانين" تؤثر في مستويات البانتيثين داخل الخلايا المناعية، وتؤدي إلى تغيرات في طريقة تعامل هذه الخلايا مع الكوليسترول. وقد يسهم ذلك في زيادة نشاط الخلايا التغصنية المسؤولة عن إطلاق إشارات التهابية مرتبطة بالصدفية.

لكن توفير البانتيثين ساعد على استعادة التوازن الأيضي وتهدئة نشاط هذه الخلايا، ما يفتح المجال أمام دراسة مسار علاجي جديد لا يعتمد حصراً على استهداف البروتينات الالتهابية.

وتشير هذه النتائج إلى أن الصدفية قد تكون اضطراباً مناعياً وأيضياً في الوقت نفسه، وهو ما يتوافق مع ملاحظات طبية تربط المرض بارتفاع معدلات السمنة والسكري واضطرابات الكوليسترول وأمراض القلب.

لماذا لا تعني النتائج أن فيتامين "ب5" يعالج الصدفية؟

رغم أن البانتيثين مشتق من فيتامين "ب5" (Vitamin B5)، فإنه ليس مطابقاً لحمض البانتوثينيك أو بانتوثينات الكالسيوم الموجودين في كثير من المكملات الغذائية. ولذلك لا يمكن افتراض أن تناول فيتامين "ب5" (Vitamin B5) المعتاد يحقق التأثيرات نفسها التي رصدتها الدراسة.

وحذر أطباء الجلد من استخدام هذه المكملات بجرعات مرتفعة لعلاج الصدفية، أو التوقف عن العلاجات الموصوفة واستبدالها بها. فالنتائج تخص مركّب البانتيثين تحديداً، ولا تثبت فاعلية الأشكال الأخرى من فيتامين "ب5" (Vitamin B5).

نتائج واعدة لكن الأدلة لا تزال محدودة

رغم أهمية النتائج، فإن التجربة البشرية شملت 24 مشاركاً فقط واستمرت 12 أسبوعاً، ولم تتضمن مجموعة مقارنة تلقت دواءً وهمياً أو تصميماً معمّى معلناً. كما اعتمد جزء كبير من تفسير الآلية البيولوجية على التجارب المخبرية ونماذج الفئران.

ويحتاج الباحثون إلى تجارب سريرية أكبر وأطول لتحديد مدى فاعلية البانتيثين وسلامته والجرعة المناسبة، ومعرفة ما إذا كان يفيد جميع المصابين بالصدفية أم فئات معينة، خصوصاً من لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول.

وختاماً، يمثل البانتيثين مساراً بحثياً واعداً، لكنه ليس علاجاً مثبتاً للصدفية حتى الآن، ولا يبرر تناول مكملات فيتامين "ب5" (Vitamin B5) العادية لهذا الغرض دون استشارة الطبيب.