خبرني - لاحقاً للبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والمتعلق بحادث تحطّم طائرة مروحية من طراز (بلاك هوك) أثناء تنفيذ تمرين عسكري تدريبي، نوضح أن الحادث أسفر عن إصابة خمسة من مرتبات القوات المسلحة.

وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى الملكة علياء العسكري لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت الإصابات بين إصابة واحدة شديدة وأربع إصابات خفيفة.

وتتابع القيادة العامة الحالة الصحية للمصابين، وتؤكد حرصها على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتهيب القيادة العامة بالمواطنين عدم تداول الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.