في لحظةٍ وطنيةٍ فارقة، وبينما لا يزال الأردن يستوعب ألم الاعتداءات الأخيرة في عمان والكرك، جاءت كلمة من رجل دولة وخبير أمني لتضع النقاط على الحروف، وتعيد البوصلة إلى مكانها الصحيح.

قالها حسين المجالي، وزير الداخلية الأسبق، في إحدى الندوات، بجملة اختصرت فلسفة كاملة في مواجهة التطرف: «إياك أن تحارب الدين خلال محاربة التطرف.. فالدين سلاحٌ لمحاربة التطرف».

وهي العبارة التي كان يرددها رجال دولة أفنوا أعمارهم في خدمة الأمن الوطني، واستُذكرت اليوم في وقتٍ نحن أحوج ما نكون فيه إلى فهمها واستيعاب معانيها جيداً.

ولعل الخطأ الأكبر في معركة الوعي أن نظن أن محاربة التطرف تعني محاربة الدين، أو التشكيك به، أو إبعاده عن الحياة العامة، أو وضعه في العتمة.

والحقيقة عكس ذلك تماماً؛ فالتطرف لا يُهزم بمهاجمة الدين، وإنما بالعودة إلى جوهره الحقيقي: الاعتدال، والرحمة، وحرمة الدم، واحترام الإنسان، وبناء الحياة لا هدمها.

ومن يحاول تحويل المعركة إلى مواجهة مع الدين نفسه، فهو، من حيث يدري أو لا يدري، يقدم خدمة مجانية للمتطرفين الذين يريدون تصوير المعركة على أنها حرب على العقيدة، لاستقطاب الشباب الغاضب، والادعاء بأنهم المدافعون عن الإسلام.

أما مواجهة الإرهاب بالإسلام الحق، الذي يحرم القتل وسفك الدماء واستهداف دور العبادة ورجال الأمن والمواطنين الأبرياء، فهي السبيل الذي ينزع من المتطرف ذريعته الكبرى، ويكشف زيف ادعاءاته أمام الناس.

وهنا يكمن جوهر القضية؛ فالتطرف ليس لوناً واحداً، ولا جهة واحدة، ولا خلفية واحدة.

هناك تطرف يحمل السلاح، ويكفر، ويفجر، ويستهدف أمن الدولة ووحدتها الوطنية، وهو الخطر الذي رأيناه في عمان والكرك ، والذي يجب أن يواجه بحزم القانون وقوة الأجهزة الأمنية.

وهناك تطرف فكري ناعم لا يقل خطورة، يتسلل عبر الشاشات والمنصات والمنابر، ويحمل أسماء براقة، ومنه مدعو التنوير الذين يتخذون من التنوير ستاراً للطعن في الدين، والسخرية من ثوابته، وتشويه رموزه، وهدم القيم تحت شعار حرية الرأي، بينما يمارسون في الحقيقة أبشع أشكال الإقصاء والكراهية. ومن هذا التطرف أيضاً من يحاربون الدين والقيم والعادات والتقاليد والأعراف، ويسعون إلى تفكيك منظومة القيم الاجتماعية التي حمت مجتمعنا لأجيال، ويتباهون بكسر كل ما هو أصيل، ويصورون التمسك بالدين والأخلاق على أنه تخلّف، والانفلات على أنه تقدّم. وهناك كذلك تطرف جهوي وفئوي ومناطقي وعشائري، وتطرف في خطاب الكراهية، وتطرف في استغلال الجرائم والأزمات لتصفية الحسابات الفكرية والسياسية.

وكل هذه الأشكال، على اختلاف صورها وألوانها، تلتقي عند نتيجة واحدة: ضرب الهوية، وتفكيك التماسك الاجتماعي، وإضعاف منعة الوطن.

ان تطرف من يسمون التنوريين يهدم المجتمع والأسرة شيئا فشيء وهو ما لمسناه في السنوات الاخيرة من اثارة للفتن والكراهية وهدم الاسرة وامور كثيرة لا تحصر كان سببها الفكر الظلامي المتطرف الذي يسوق له هؤلاء من خلال دعم خارجي ومحلي والمستفيد الاول هو الإحتلال الصهيوني رغم ان هؤلاء يرفعون شعارات تعادي الصهيونية لكنهم بالحقيقة يطبقون تعليماته في مجتمعاتنا

ولا بد هنا من قول الحقيقة كاملة؛ فصناعة التطرف والجهل لا تأتي من فراغ، وإنما تتغذى على غياب الدعاة والوعاظ الصادقين، والتضييق عليهم والحد من نشاطهم. فعندما يغيب صوت الاعتدال، ويحاصر الداعية الصادق، وتقيد المنابر، وتفرغ المساجد والمدارس من رسالتها التربوية الحقيقية، يبقى الفراغ مفتوحاً، والفراغ لا يبقى فراغاً، بل يملؤه الجاهل والمتطرف والدخيل، فيخاطب الشباب بلغة العاطفة والتحريض، ويقدم لهم ديناً مشوهاً لا يعرف الرحمة ولا العلم ولا الحكمة. إن كل مساحة نتركها فارغة من الدعوة الصادقة يملؤها غيرنا بفكر ضال، وكل منبر نصمته يفتح المجال لألف منبر مشبوه على وسائل التواصل، وكل واعظ صادق نضيّق عليه نخسر معه مئات الشباب الذين كان بإمكانه حمايتهم بعلمه وصدقه واعتداله.

ويزيد الطين بلة أن من يتصدرون الشاشات اليوم من مدعي الدين وبعض الدعاة لا يقنعون أحداً بخطابهم الركيك .

فهم يخلطون بين قول الحق ومجاراة المزاج العام، فيفقدون ثقة الناس، ويشوهون صورة الداعية الصادق، ويتركون الشباب في حيرة بين خطاب متطرف متشدد، وخطاب مائع متزلف لا يحمل علماً ولا صدقاً ولا هيبة.

فالناس اليوم باتت تميز جيداً بين من يتكلم بعلم وإخلاص، ومن يتكلم لإرضاء جهة أو حفاظاً على موقعه.

ولذلك لم يعد لهؤلاء المدعين أثر حقيقي في القلوب، بل أصبح حضورهم سبباً إضافياً في نفور الناس من الخطاب الديني الرسمي، ودفع الشباب إلى البحث عن بدائل في أماكن أخرى قد تكون أكثر خطورة.

وليعلم من لا يعلم أن الإسلام دين الدولة، وأن الأردنيين خطّوا هويتهم الدينية والوطنية بدمائهم وتضحياتهم وجهادهم، فهو ليس شعاراً عابراً، ولا نصاً هامشياً في الدستور، بل هو هوية هذا الوطن وروحه وعقيدته التي قام عليها. ورغم أننا لا نطبق الدين في حياتنا العامة وقوانيننا كما ينبغي، ورغم ما فينا من تقصير، فإننا لن نقبل أبداً أن تكون الدولة يوماً أداة بيد الليبراليين ومدعي التنوير لمحاربة دين الأردنيين ودين دولتهم ودستورهم. فمن أراد محاربة الدين باسم محاربة التطرف، أو استغلال الدولة لتصفية حساباته مع الإسلام وقيمه، فهو واهم؛ لأن هذا الدين هو دين الناس ودين الدولة، ولن يسمح الأردنيون بأن يُستخدم اسم الدولة أو مؤسساتها للطعن في عقيدتهم وهويتهم.

وهيبة الدولة لا تتحقق بالقوة وحدها، بل تتحقق بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وباعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وخدمة للمواطن، لا امتيازاً. فالدولة التي تطبق القانون بعدل، وتحمي دور العبادة، وتصون الوحدة الوطنية، وتحترم دين الناس وقيمهم، هي الدولة القادرة على جعل مواطنيها شركاء حقيقيين في مواجهة التطرف، لا مجرد متفرجين.

وقد أثبت الأردن، رغم الظروف الإقليمية الصعبة وحرب المخدرات في المنطقة، قدرته على الحفاظ على أمنه واستقراره، بفضل خبرة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، ووعي مواطنيه الذين كانوا دائماً عوناً ونصيراً لدولتهم.

إن الرسالة التي يجب أن تصل اليوم، بعد كل ما حدث، واضحة وصريحة: جرعة الدين يجب أن تزيد في المساجد والمدارس والبيوت ووسائل الإعلام، لتصويب أي اختلالات، وتحصين أبناء الأردن، وترسيخ قيم الاعتدال، لا أن تصبح الدعوة إلى تهميش الدين هي الحل. فالدين ليس المشكلة، بل هو الحل، والدين ليس عبئاً على الدولة، بل هو سلاحها. ومن أراد أن يحارب التطرف حقاً، فليبدأ من هنا: من الفهم الصحيح للدين، ومن حماية القيم، ومن احترام العادات والتقاليد والأعراف التي صنعت هذا المجتمع المتماسك، ومن إعادة الثقة بالدعاة والوعاظ الصادقين، وتمكينهم من أداء رسالتهم؛ لأنهم خط الدفاع الأول عن عقول شبابنا. فالأردن لن يُهزم بعبوة ولا برصاصة، ولن يُهزم بفكرة ضالة، ما دام متمسكاً بدينه، ووحدته، وقيمه.