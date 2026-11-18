خبرني - يستعد الجيش الإسرائيلي لجولة قتال جديدة مع إيران ولحرب في لبنان، فيما يجري التخطيط لمناورات إضافية في قيادة الجبهة الداخلية والمستشفيات، وفي المقابل، يتبنى رئيس الأركان موقفاً يمثل الأقلية داخل المؤسسة الأمنية، ويحذر من شن هجوم على إيران من دون مشاركة الأميركيين، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

فموقف رئيس الأركان إيال زامير، كما عرضه أمام المستوى السياسي بحسب الصحيفة، يتمثل في ضرورة التصرف بحكمة وتروٍّ، والسعي إلى تنسيق أي هجوم على إيران مع الأميركيين، وعدم شن هجوم إسرائيلي مستقل في المرحلة الحالية.

ويُعد موقف رئيس الأركان موقف أقلية مقارنة بمواقف رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي.



تنسيق استخباراتي قبل الحرب وخلالها

ويرى زامير أن إحدى القواعد الأساسية في المرحلة الراهنة هي ضمان التعاون مع الأميركيين، بما يشمل التنسيق الاستخباراتي قبل الحرب وخلالها، وكذلك التعاون في استخدام طائرات التزوّد بالوقود الأميركية.

ويدرك الجيش الإسرائيلي أن اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران سيؤدي أيضا إلى اندلاع القتال على الجبهة الشمالية.

واليوم الأربعاء، ستجري قيادة الجبهة الداخلية مناورة إنقاذ إضافية في مواقع الدمار، ضمن سلسلة من المناورات العديدة التي نُفذت خلال الأيام الأخيرة، كذلك ستجري المستشفيات في جنوب إسرائيل، مناورة مشتركة مع الجيش الإسرائيلي للتعامل مع حادث متعدد الإصابات.

نقص يعادل فرقة عسكرية نظامية كاملة

وأوضح الجيش الإسرائيلي أمس أيضا أنه يعاني نقصا يعادل فرقة عسكرية نظامية كاملة، أي نحو 12,500 جندي، بينهم 7,500 مقاتل في الخدمة النظامية.

وأكد أنه رغم جميع المساعي التي تبذلها هيئة الأركان العامة، فإن جنود الاحتياط سيستدعون للخدمة لمدة تتراوح بين 40 و50 يومًا خلال عام 2027.

وبحسب التقرير، فإن الواقع الحالي، حتى قبل اندلاع جولة جديدة من القتال مع إيران أو حرب مع حزب الله في الشمال، يعني أن جنود الاحتياط سيغيبون عن منازلهم لفترات طويلة بسبب الخدمة العسكرية، تصل وفق توصيف التقرير إلى ما يقارب ثلث العام.