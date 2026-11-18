خبرني - انتخب النواب الإسرائيليون الثلاثاء رئيساً جديداً للكنيست من المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو، في خطوة أولى نحو إنهاء قبضة رئيس حكومة تصريف الأعمال على الحكم، رغم استمرار محاولاته للبقاء في السلطة.

وقال مكتب المتحدث باسم الكنيست إن أحزاباً تدعم غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتنياهو في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة، صوتت لتنصيب متان كهانا رئيساً للكنيست بعدما حصل على تأييد 66 نائباً بينما صوّت 52 نائباً لمرشح آخر.

ويحل كهانا، وهو عضو في حزب يشار المنتمي إلى يمين الوسط بقيادة آيزنكوت، محل أمير أوحانا الذي ينتمي لحزب ليكود بزعامة نتنياهو.

وقال كهانا في خطاب تنصيبه "الكنيست الإسرائيلي هو بيت جميع مواطني دولة إسرائيل، وأنوي أن أكون رئيساً للجميع".

والبرلمان الإسرائيلي مكون من غرفة واحد هي الكنيست ويضم 120 مقعداً، ويعد منصب رئيس البرلمان منصباً قوياً يتمتع بنفوذ كبير، بما في ذلك تحديد التشريعات التي تُطرح للتصويت.

وسيكون بوسع كهانا الدفع بمشروعات قوانين تحظى بالأولوية لدى التكتل بقيادة آيزنكوت والأحزاب الأخرى الداعمة للجنرال السابق في مسعاه لأن يصبح رئيساً للوزراء.

وتشمل هذه المشروعات تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يعارضه نتنياهو.

كما تتضمن فرض قيود على مدة ولاية رئيس الوزراء وإلغاء قوانين سنّتها الحكومة السابقة بقيادة نتنياهو قال منتقدون إنها حدّت من صلاحيات السلطة القضائية.

وانتقد حزب ليكود بزعامة نتنياهو هذا التصويت، قائلاً إن النواب انتخبوا كهانا "بأصوات مؤيدي الإرهاب".

وطوال الحملة الانتخابية، هاجم نتنياهو الأحزاب التي يقودها عرب من حمَلة الجنسية الإسرائيلية، قائلاً إنها تمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل، وهي تصريحات وصفتها تلك الأحزاب بأنها عنصرية وتمييزية.

كما عُين أعضاء من التكتل بقيادة آيزنكوت لرئاسة عدة لجان رئيسية في الكنيست تضطلع بدور مهم في دفع التشريعات قُدماً.

وأدى البرلمان اليمين في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني من دون تشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات عامة غير حاسمة في 27 أكتوبر/تشرين الأول حرمت نتنياهو من أغلبيته، لكنها لم تترك لمنافسيه الرئيسيين طريقاً واضحاً إلى السلطة.