خبرني - نفذت طائرات أمريكية مقاتلة، الثلاثاء، غارات جوية على موقع إطلاق صواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، وفق وكالتَي فرانس برس ورويترز، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن.

وقال مسؤول أمريكي إن طائرات حربية عائدة للولايات المتحدة قصفت موقعاً للصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه، أن الطائرات الحربية "استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم دفاعاً عن النفس"، وذلك ردّاً على "عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأمريكية".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف منشآت أمريكية للطائرات المسيّرة والصواريخ في قاعدة علي السالم بالكويت الأربعاء.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية كانت تتصدى "لهجمات طائرات مسيّرة معادية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونفذت إيران صباح الثلاثاء هجوماً هو الثالث على البحرين في غضون خمسة أيام، إذ ذكر موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري الثلاثاء، أن الأخير استهدف بمسيّرات "منظومة رادار تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين"، وذلك ردّاً على "الانتهاكات المتكرّرة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأمريكية".

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فجر الأربعاء عن هجوم رابع، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تصدّت "لاعتداءات إيرانية غادرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، محذراً إيران من عواقب غير مسبوقة، بعد تقرير إعلامي أمريكي تحدث عن خطط إيرانية لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته باستخدام ما يعرف بـ"القنبلة القذرة".

وقال ترامب: "إذا كان هناك مثل هذا التهديد، سيدفعون ثمناً لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل"، مضيفاً "آمل ألّا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".

وجاءت تصريحات ترامب تعليقاً على تقرير لشبكة "سي إن إن"، نقلت فيه عن سبعة مسؤولين أمريكيين لم تُسمّهم أن معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تستعد لاستهداف مسؤولين أمريكيين عبر تفجير "قنبلة قذرة" في واشنطن.

ووصفت المصادر هذه الخطط المحتملة بأنها محاولة من إيران لتوفير خيارات أمامها، وليست مؤشراً على هجوم وشيك.

و"القنبلة القذرة" هي عبوة متفجرة تقليدية تحتوي على مواد مشعة، بهدف نشرها عند الانفجار.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة التقرير، ووصفه المتحدث باسمها إسماعيل بقائي بأنه "مختلق".

واتهم بقائي، في منشور على منصة إكس، الولايات المتحدة وحلفاءها بالتمهيد إعلامياً لما وصفه بـ"مخططات خبيثة"، عبر نشر ادعاءات لا أساس لها، مشيراً إلى تقرير شبكة "سي إن إن" وتقرير آخر نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نقلت، الاثنين، عن خبراء قولهم إن بعض السدود والمنشآت المائية الإيرانية ربما أُنشئت لدعم منشآت عسكرية، من دون تقديم أدلة قاطعة على هذه التقديرات.

وانتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، التقرير، معتبراً أنه يمهد لضربات جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية.

وكتب قاليباف على إكس أن اعتبار السدود القريبة من المواقع العسكرية الإيرانية منشآت ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، يعني إمكانية تطبيق المعيار نفسه على السدود والموانئ ومحطات الطاقة القريبة من القواعد الأمريكية والإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، استهداف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين، للمرة الثالثة منذ الجمعة.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي "تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية قبل أن تحقق أهدافها".

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة المنامة صباح الثلاثاء، بعد إرسال وزارة الداخلية البحرينية تحذيراً عبر الهواتف بشأن "وجود خطر"، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وذكر موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري الإيراني أن طائرات مسيّرة قتالية نفذت هجوماً استهدف منظومة رادار تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين.

وقال الحرس الثوري إن الهجوم جاء ردّاً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأمريكية".

وكانت طهران قد أعلنت الجمعة استهداف منظومة رادار أمريكية في البحرين، في أول هجوم على دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر/أيلول، قبل أن تعلن هجوماً آخر بمسيّرات على قاعدة أمريكية في المملكة الأحد.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادة المملكة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة احتفاظ البحرين بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لإلزام إيران بوقف هجماتها، ومساءلتها عن الأضرار الناجمة عنها.

قطر تحذّر من التصعيد وتؤكد استمرار الوساطة

حذّرت قطر، الثلاثاء، من أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط يشكل تحدياً لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحفية في الدوحة، إن "أي تصعيد على الأرض هو تحدٍ لجهود الوساطة في أي نزاع".

وأضاف أن التطورات العسكرية في الخليج تمثل خطراً على حرية الملاحة والاقتصاد العالمي، فضلاً عن تقويض فرص التوصل إلى اتفاق يجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.

وأكد الأنصاري استمرار اللقاءات المتعلقة بالمقترحات المطروحة لإنهاء النزاع، مشيراً إلى عقد اجتماع مع الجانب الإيراني الثلاثاء.

وفي مسقط، أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، عقب لقائهما الثلاثاء، أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان استمرار حركة الملاحة والتجارة الدولية، إلى جانب إبقاء قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة.

وكانت حدّة العمليات العسكرية قد تراجعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في أبريل/نيسان، بوساطة قادتها باكستان وقطر.

ورغم انهيار مذكرة تفاهم وقّعها الطرفان في يونيو/حزيران، استمر تبادل ضربات محدودة، من دون استئناف الأعمال القتالية على نطاق واسع.

وفي تطور عسكري آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الاثنين، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط، ضمن انتشار قالت إنه مُجدول مسبقاً.

وانضمت الحاملة إلى "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" و"يو إس إس جورج واشنطن"، وهو ما يعزز الوجود البحري العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتفرض إيران منذ اندلاع الحرب قيوداً على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين تفرض الولايات المتحدة منذ أبريل/نيسان حصاراً على الموانئ الإيرانية، وتواكب ناقلات نفط تعبر المضيق.