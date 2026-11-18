خبرني - شهدت شركة آبل، الثلاثاء، اضطرابات تقنية واسعة، لتصبح أحدث شركة كبرى تتأثر بموجة أعطال وهجمات إلكترونية هزت الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد تعطل شبكة الاتصالات السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، بالتزامن مع هجوم إلكتروني انتشر عبره كود خبيث إلى مواقع مرتبطة بـ 178 مؤسسة، بينها CNN وZoom وHSBC.

وأظهرت صفحة الحالة لدى آبل خللا في خدمة iCloud Account & Sign In، مع تنبيه يفيد بأن جميع المستخدمين متأثرون وأن الخدمة قد تكون بطيئة أو غير متاحة. كما سجل موقع Downdetector ارتفاعا حادا في بلاغات الأعطال المتعلقة بـ iCloud وApple Pay وApp Store وApple Support.

وأفاد بعض مستخدمي "آيفون" بأنهم طُلب منهم إعادة إدخال كلمة مرور حساب آبل، قبل ظهور رسالة تفيد بفشل التحقق ووقوع خطأ غير معروف.

كما أبلغ عملاء عن تعطل أنظمة متاجر آبل، ما أثر على استلام الطلبات ومواعيد الخدمة.

وكانت بنوك كبرى، بينها Chase وBank of America، قد واجهت مشكلات تقنية يوم الاثنين، فيما تعرضت مايكروسوفت لانقطاع واسع الأسبوع الماضي.

ورغم عدم تأكيد وجود صلة بين هذه الأعطال، فإنها زادت المخاوف بشأن جاهزية البنية التحتية الرقمية الأمريكية، وسط مطالبات لإدارة ترامب والكونغرس بفتح تحقيق، ودعوات لكشف أسباب ما جرى بشفافية.

وقد تمتد مشكلات آبل إلى ما هو أبعد من تسجيل الدخول، إذ قد يعجز مستخدمو "آيفون" و"آيباد" و"ماك" عن الوصول إلى البريد الإلكتروني والصور والملفات المخزنة على iCloud.

وقال خبير الأمن السيبراني جيمس نايت إن تعطل تسجيل الدخول في آبل لا يقتصر على تطبيق واحد، لأن معرف آبل هو المفتاح إلى iCloud وApple Pay وApp Store وحتى إعداد هاتف جديد، ما قد يحرم المستخدم من عدة خدمات دفعة واحدة.

وتزامن ذلك مع هجوم إلكتروني واسع استهدف أدوات رقمية تستخدمها 178 شركة كبرى، بينها Zoom وCNN وBBC وHSBC وEquifax وSalesforce وIKEA وFox News وNPR.

وذكرت التحقيقات أن البرمجيات الخبيثة صممت لسرقة مدفوعات العملات المشفرة، والتقاط بيانات بطاقات الائتمان المدخلة في بعض النماذج الإلكترونية، واستغلال الثغرات في أجهزة "آيفون" و"آيباد".

كما رصد الباحثون تحويلات مشفرة إلى محافظ يسيطر عليها المهاجمون تجاوزت 7000 دولار، فيما لا يزال حجم الضرر الكامل غير معروف.