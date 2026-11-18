خبرني - قررت المحكمة الدستورية التركية، أمس الثلاثاء، إلغاء قانونا يعود إلى نحو 96 عاما، كان يسمح للدولة بتنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.

بحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، فقد ألغت المحكمة بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية.

كانت المادة الملغاة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد شروط ممارسة النشاط فيها، إلى جانب فرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا.

رأت المحكمة، أن السماح بممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة، حتى لو كان الهدف حماية الصحة العامة، لا يجعل هذا النشاط متوافقًا مع الكرامة الإنسانية.

أكدت أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ما يجعل الحديث عن الموافقة الحرة في مثل هذه الحالات موضع شك.

اعتبرت المحكمة، أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة، وإخضاعها لتنظيم رسمي، يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة في السوق، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

شددت على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، بل تشمل معالجة الظروف التي تدفع الأفراد إليه، وتطوير سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة الجهات والأشخاص المتورطين في الاستغلال والوساطة.

استندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.