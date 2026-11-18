خبرني - أطلقت كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا وبرعاية الأستاذ الدكتور علي ابوغنمية رئيس جامعة البترا ورشة تدريبية متخصصة في مجال التراث والترميم بعنوان «إعادة الروح للجسد»، يقدمها المعماري الأستاذ الدكتور حمدي السطوحي، وتستمر ثلاثة أيام، بهدف تعريف المشاركين بالمنهجيات العلمية والمهنية للتعامل مع المباني والمواقع التراثية، وسبل ترميمها وإعادة توظيفها بما يحافظ على قيمتها التاريخية والمعمارية ويعيد دمجها في الحياة المعاصرة.

وأكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، خلال افتتاح الورشة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة رانيا أبو رمضان، اعتزازه بالمشاركة في هذه الفعالية بصفته معماريًا قبل أن يكون رئيسًا للجامعة، مشيرًا إلى أهمية تخصص العمارة بما يجمعه من أبعاد هندسية وفنية وثقافية. وأوضح أن تنظيم الورشة يأتي ترجمة لجهود الجامعة في تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات واستقطاب الكفاءات المتخصصة، لافتًا إلى أن اللقاء مع الأستاذ الدكتور حمدي السطوحي في القاهرة قبل نحو شهر ونصف شكّل نقطة انطلاق للتعاون الذي تجسّد في هذه الورشة التدريبية.

وثمّن رئيس جامعة البترا التعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، ممثلة بنقيبها المهندس عبد الله غوشة، ودائرة الآثار العامة، ممثلة بمديرها الأستاذ الدكتور فوزي أبو دنة، لما يوفره من فرص لتوسيع المشاركة وإتاحة المجال أمام الطلبة والأكاديميين والمهندسين والمعماريين للاستفادة من التجارب المهنية والعلمية المتخصصة. كما أشاد بالمسيرة العلمية والمهنية للأستاذ الدكتور حمدي السطوحي، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم تخصص العمارة وتطوير إمكاناته الأكاديمية والتطبيقية.

من جانبه، أكد مدير دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فوزي أبو دنة أهمية الحفاظ على العمارة التاريخية والأثرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الحضارية والتاريخية، موضحًا أن المباني التاريخية تمثل شواهد مادية وإنسانية تعكس أنماط الحياة والثقافة والمعتقدات في مختلف الحقب الزمنية.

وأشار أبو دنة إلى ما يمتلكه الأردن من كفاءات معمارية متميزة حققت حضورًا دوليًا وأسهمت في مبادرات نوعية للحفاظ على التراث المعماري والمواقع الأثرية، مبينًا أن التحدي في مشاريع الترميم لا يقتصر على تحديد توقيت التدخل، بل يمتد إلى طبيعة التدخل ونتائجه ومدى حفاظه على أصالة المبنى وقيمته التاريخية والمعمارية، محذرًا من أن بعض أعمال الترميم والتأهيل قد تؤدي، رغم حسن النية، إلى فقدان المباني جزءًا من قيمتها الأصلية.

بدوره، أعرب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مستذكرًا تجربته الأكاديمية في جامعة البترا عضوًا في هيئة التدريس خلال الفترة الممتدة من عام 1994 وحتى عام 2002، ومشيدًا بالتطور الذي شهدته الجامعة على مستوى البنية التحتية والكليات والأنشطة والبرامج التدريبية.

وأكد غوشة أهمية التمييز بين المباني التاريخية والمباني التراثية، لما يترتب على ذلك من اختلاف في أساليب التعامل معها، مشددًا على أن الحفاظ على التراث لا يعني تحويل المباني القديمة إلى متاحف أو عزلها عن المجتمع، وإنما ترميمها وإعادة توظيفها بما يحافظ على هويتها ويمنحها دورًا فاعلًا في الحياة المعاصرة.

واستعرض تجربة إحياء المناطق التاريخية في القاهرة، ولا سيما القاهرة المملوكية ووكالة الغوري، التي تعرف إليها خلال زيارة برفقة رئيس جامعة البترا، مشيرًا إلى تجربة صندوق التنمية الثقافية الذي يرأسه الأستاذ الدكتور حمدي السطوحي، بوصفها نموذجًا في إعادة إحياء المباني والمناطق التاريخية من خلال توظيفها في الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وإعادة دمجها في حياة المجتمع.

وشدد غوشة على أن نجاح مشاريع الترميم لا يقاس بمجرد المحافظة على المبنى، بل بقدرتها على إعادة إحيائه واستثمار إمكاناته، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة دون المساس بالهوية المعمارية والتفاصيل الأصلية للمباني التاريخية. كما أشار إلى مسؤولية نقابة المهندسين في نشر ثقافة الترميم وإعادة التأهيل، وتعزيز دور المهندسين المتخصصين، نظرًا لما يتطلبه هذا المجال من معرفة فنية وخبرات مهنية متخصصة.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من أكاديميين وطلبة ومعماريين ومهندسين من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مهنية، من بينهم ممثلون عن قسم الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، وسط تفاعل ملحوظ مع المحاور المطروحة والنقاشات المتعلقة بواقع التراث المعماري وسبل الحفاظ عليه.

وتناول السطوحي في اليوم الأول من الورشة المفاهيم التأسيسية المرتبطة بالثقافة والهوية والتراث والحضارة والعلاقة بينها، مستعرضًا أبرز المؤسسات الدولية المعنية بالتراث وأدوارها، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أرست أسس التعامل مع التراث، ومعايير تسجيل مواقع التراث المادي وعناصر التراث غير المادي وفق اتفاقيتي عامي 1972 و2003.

كما استعرض التشريعات المنظمة للتراث في الوطن العربي، وما تتضمنه من مفاهيم تتعلق بتعريف التراث وتصنيفه وصونه وتأهيله وترميمه واستثماره، مؤكدًا أهمية تحديد النطاق الجغرافي للمباني والمناطق التاريخية، ووضع منهجيات واضحة للتعامل معها بما يضمن الحفاظ على قيمتها وأصالتها.

وتوقف السطوحي عند تجربة إنقاذ معبدي أبو سمبل في مصر ونقلهما خلال ستينيات القرن الماضي، باعتبارها واحدة من أبرز العمليات الهندسية الدولية في مجال الحفاظ على التراث، موضحًا التحديات التقنية التي رافقت تفكيك المعبدين وإعادة تركيبهما في موقع جديد أعلى من موقعهما الأصلي، لتجنب غمرهما بمياه بحيرة ناصر عقب إنشاء السد العالي. كما ناقش ما أفرزته التجربة من تساؤلات حول مفاهيم الأصالة والسياق التاريخي وعلاقة المبنى بمحيطه، وأهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الإرث الحضاري.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص جامعة البترا، ممثلة بكلية العمارة والتصميم، على تعزيز المعرفة التطبيقية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتوفير فرص نوعية لتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كفاءات قادرة على التعامل مع تحديات الحفاظ على التراث المعماري وإعادة إحيائه وفق أسس علمية ومهنية تحافظ على قيمته للأجيال القادمة.