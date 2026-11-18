خبرني - تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلا أن استمرار الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران والاضطرابات التي تعوق الملاحة عبر مضيق هرمز حدت من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.7%، لتصل إلى 92.53 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع في وقت لاحق بأكثر من دولار إلى 91.83 مسجلة أدنى مستوى خلال التعاملات. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار، أو 1.4%، لتصل إلى 84.77 دولار للبرميل.

واتسع الفارق السعري بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أيضا خلال الجلسات الأحدث، إذ سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضات أكثر حدة خلال تداولات اليوم. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الفارق السعري الفوري بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط كان يحوم حول أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت مصادر في سوق النفط الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام ارتفعت 5.28 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 تشرين الثاني، في حين زادت مخزونات البنزين 5.12 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 351 ألف برميل.

لكن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر التي تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز حدت من تراجع الأسعار.

وتعرضت ناقلة لغاز البترول المسال لإصابة بمقذوف في أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز قبالة ساحل عُمان الاثنين، مما اضطر طاقمها إلى إخلاء السفينة.