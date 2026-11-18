خبرني - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن الضباب الكثيف الذي شهده مطار الملكة علياء الدولي، الأربعاء، وما رافقه من تعليمات تشغيلية تتعلق بعمليات الهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة، أدى إلى تحويل مسار 3 رحلات قادمة من أربيل وبغداد ودمشق إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، وتأخير عدد من الرحلات الأخرى، قبل استئناف عمليات الهبوط في المطار بعد تحسن الظروف الجوية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، أن طائرات الشركة وأطقمها الجوية مؤهلة للتعامل مع ظروف الرؤية المنخفضة وفق معايير الفئة الثالثة (CAT III)، إلا أن تنفيذ عمليات الهبوط يبقى مرتبطا بالتجهيزات والأنظمة والتعليمات التشغيلية المعتمدة في المطار.

وأشار المجالي إلى أن الظروف الجوية ذاتها تسببت الثلاثاء بتحويل 10 رحلات إلى مطارات ماركا والعقبة والقاهرة، موضحا أن تحويل الرحلات وتأخيرها ينعكس على حركة الطائرات وجداول تشغيلها، ما يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة على شبكة رحلات الملكية الأردنية، حتى بعد استئناف عمليات الهبوط في المطار.

وأعرب عن اعتذار الملكية الأردنية لمسافريها عن التأخير والإرباك الناتجين عن هذه الظروف في مطار الملكة علياء الدولي، مؤكدا أن الشركة تعمل على إعادة انتظام رحلاتها والحد من التأثيرات على المسافرين في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامتهم باعتبارها الأولوية القصوى.