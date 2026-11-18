خبرني - في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم قطاع الطب التجميلي وضبط ممارسة إجراءاته، أصدرت فرنسا المرسوم رقم (2026-1043)، بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026، والمتعلق بتنظيم ممارسة الإجراءات والتقنيات الطبية ذات الأهداف التجميلية، في خطوة تعيد تسليط الضوء على واقع هذا القطاع في الأردن والحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية ومهنية واضحة لممارسته.

ويضع المرسوم الفرنسي إطاراً قانونياً لمزاولة الإجراءات التجميلية، من خلال ربط ممارستها بالمؤهلات العلمية والخبرة المهنية والتدريب المعتمد، بما يضمن إسناد هذه الإجراءات إلى أصحاب الاختصاص والكفاءة.

ويحدد التشريع مسارات لممارسة هذه الإجراءات، تشمل الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية والترميمية، ممن يستوفون شروط الخبرة والتدريب المعتمد.

ويعيد هذا التوجه التشريعي طرح تساؤلات بشأن واقع تنظيم الطب التجميلي في الأردن، ومدى الحاجة إلى وضع إطار تشريعي ومهني أكثر وضوحاً يحدد صلاحيات ممارسة الحقن والإجراءات التجميلية، ويربطها بالتخصص والتأهيل والكفاءة المهنية.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين حماية سلامة المرضى، وصون حقوق الأطباء الاختصاصيين، والحد من الممارسات غير المؤهلة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع الطبي التجميلي ورفع مستوى الخدمات المقدمة.