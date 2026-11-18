خبرني - أصبحت أجهزة الباور بانك من الملحقات الأساسية لمستخدمي الهواتف الذكية، خصوصًا عند السفر أو قضاء فترات طويلة خارج المنزل، إذ تتيح شحن الهواتف وأجهزة أخرى مثل سماعات الأذن اللاسلكية. لكن الاستفادة منها لا تتوقف على اختيار سعة البطارية المناسبة فحسب، بل تعتمد أيضًا على طريقة شحنها وتخزينها واستخدام الكابلات المتوافقة معها.

لكن بعض المستخدمين يرتكبون أخطاء شائعة عند التعامل مع الباور بانك، تتراوح بين نسيان إعادة شحنها واختيار سعة غير مناسبة، وصولًا إلى استخدامها في درجات حرارة غير ملائمة أو الاعتماد على شواحن وكابلات منخفضة الجودة.

وقد تؤثر هذه الممارسات في كفاءة الشحن وعمر الباور بانك، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

نسيان إعادة شحن الباور بانك

من المفارقات أن يحمل المستخدم باور بانك معه عند مغادرة المنزل، ليكتشف أنه لا يحتوي على طاقة كافية لشحن هاتفه لأنه نسي إعادة شحنه مسبقًا.

لكن المشكلة لا تقتصر على عدم جاهزيته للاستخدام عند الحاجة، إذ إن ترك الباور بانك من دون شحن لفترات طويلة قد يؤثر أيضًا في عمر بطاريته. فمستوى الشحن ينخفض تدريجيًا بمرور الوقت حتى عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، كما أن ترك البطارية فارغة تمامًا لفترة طويلة قد يؤدي إلى وصولها إلى حالة تُعرف باسم "التفريغ العميق"، وهو ما قد يضر بها.

ومثل بطاريات الهواتف الذكية، يُفضل الحفاظ على مستوى شحن الباور بانك بين 20% و80% قدر الإمكان، لتقليل الإجهاد الواقع على البطارية والمساعدة في إطالة عمرها.

لذلك، يُنصح بإعادة شحن الباور بانك بعد الاستخدام المطول، والتخطيط مسبقًا لشحنه في اليوم أو الليلة السابقة لموعد الحاجة إليه، بدلًا من الانتظار حتى نفاد طاقته بالكامل.

ومن الخيارات التي يمكن أخذها في الاعتبار أيضًا أجهزة الباور بانك التي تدعم تقنية الشحن المتزامن، إذ تتيح شحن الجهاز المتصل بها، مثل الهاتف، بالتزامن مع إعادة شحن الباور بانك نفسه. وتضمن الطرازات الجيدة إدارة الحرارة بصورة مناسبة أثناء هذه العملية.

تخزين الباور بانك أو شحنه في ظروف غير مناسبة

قد يحتاج المستخدم إلى شحن هاتفه أو أجهزته الأخرى أثناء قضاء يوم على الشاطئ أو في أجواء شديدة الحرارة والرطوبة، لكن ترك الباور بانك معرضًا لدرجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تلفه.

وينطبق الأمر نفسه على درجات الحرارة المنخفضة للغاية، إذ إن بطاريات الليثيوم المستخدمة في وحدات الباور بانك تتأثر بالظروف الحرارية المحيطة بها، خصوصًا أثناء الشحن.

ويجب أيضًا الانتباه لعدم تعريض الباور بانك لدرجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية أو تقل عن صفر درجة مئوية، مع أهمية تجنب شحنه في هذه الظروف.

وعند الاضطرار إلى استخدامه في الهواء الطلق وسط درجات حرارة شديدة، يُنصح بإبعاده عن أشعة الشمس المباشرة ووضعه في مكان مظلل أو داخل الحقيبة، للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة تشغيل مناسبة.

ولا تقتصر هذه الاحتياطات على أجهزة الباور بانك العادية، بل تشمل أيضًا الطرازات المصممة لتحمل الظروف الخارجية القاسية، والمزودة بخصائص مقاومة الماء والغبار والصدمات؛ إذ لا تعني هذه الحماية أنها محصنة ضد الأضرار الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

شراء باور بانك بسعة غير مناسبة لاحتياجاتك

لا يعني اختيار باور بانك ذي السعة الأكبر دائمًا أنه الخيار الأفضل، كما أن شراء طراز صغير وخفيف قد لا يوفر الطاقة الكافية لتلبية احتياجات المستخدم.

وتُعد سعتا 5000 و10000 مللي أمبير/ساعة من الخيارات الشائعة في أجهزة الباور بانك. ويمكن للباور بانك بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة أن يوفر شحنة كاملة تقريبًا لهاتف ذكي حديث، بحسب سعة بطارية الهاتف وكفاءة نقل الطاقة.

وتتميز هذه الطرازات عادةً بصغر حجمها وخفة وزنها، ما يجعل حملها سهلًا، لكنها قد لا تكون كافية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى شحن هواتفهم أكثر من مرة أو شحن عدة أجهزة.

أما سعة 10000 مللي أمبير/ساعة، فتُعد خيارًا مناسبًا لكثير من المستخدمين، إذ يمكنها شحن بعض الهواتف الصغيرة حتى ثلاث مرات، أو توفير شحن إضافي للهاتف وأجهزة أخرى عند الحاجة.

وفي المقابل، إذا كان الهدف هو شحن جهاز كمبيوتر محمول، فمن الأفضل اختيار باور بانك بسعة لا تقل عن 20000 مللي أمبير/ساعة.

لكن السعة بوحدة مللي أمبير/ساعة ليست المعيار الوحيد الذي ينبغي الانتباه إليه، خصوصًا عند السفر بالطائرة؛ إذ يجب أيضًا مراعاة سعة الطاقة بالواط/ساعة، وهي المعيار الذي تعتمد عليه شركات الطيران لتحديد القيود المفروضة على البطاريات المحمولة.

وتتطلب قواعد السلامة الخاصة بالسفر وضع الأجهزة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم في حقيبة اليد، وليس في الأمتعة المسجلة، بسبب مخاطر الحريق. كما أن الحد الشائع المسموح به للباور بانك دون موافقة خاصة هو 100 واط/ساعة.

ولا تتجاوز سعة معظم أجهزة الباور بانك هذا الحد، بل تشير بعض الشركات إلى توافق منتجاتها مع متطلبات السفر الجوي. لكن بعض الطرازات الأكبر والأكثر قدرة، المصممة لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة، قد تصل إلى هذا الحد أو تتجاوزه.

لذلك، يُنصح بالتحقق من سعة الباور بانك بالواط/ساعة قبل السفر، لتجنب مصادرته عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار. وقد تسمح بعض شركات الطيران بحمل بطاريات ذات سعة أكبر بعد الحصول على موافقة خاصة، لذا من الأفضل مراجعة قواعد شركة الطيران قبل الرحلة.

استخدام شواحن وكابلات رخيصة ومن شركات غير موثوقة

لا يقتصر اختيار الملحقات المناسبة على الباور بانك نفسه، بل يمتد أيضًا إلى الشاحن والكابل المستخدمين في إعادة شحنه أو توصيله بالهاتف.

ويُنصح بشراء الباور بانك من شركات موثوقة، مثل Anker وBelkin، وتجنب الطرازات مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة التي لا تتوافر معلومات واضحة عن معايير السلامة الخاصة بها.

وينطبق الأمر نفسه على كابلات الشحن؛ فبعض الكابلات من شركات غير معروفة قد يكون آمنًا إذا حصل على شهادات الاعتماد اللازمة، لكن اختيار كابل عالي الجودة من شركة موثوقة يظل الخيار الأكثر اطمئنانًا.

فالكابل الرديء قد يشكل خطرًا على سلامة المستخدم، كما قد لا يكون قادرًا على تمرير التيار الكهربائي بالمعدل المطلوب، ما يؤدي إلى إبطاء عملية شحن الهاتف أو الأجهزة الأخرى.

ومن المهم أيضًا التأكد من توافق مواصفات الكابل وشهادات اعتماده مع قدرة الباور بانك. فعلى سبيل المثال، تحتاج أجهزة الباور بانك المزودة بمنافذ USB-C التي تدعم معيار Power Delivery إلى كابلات USB-C متوافقة مع المعيار نفسه، للاستفادة من إمكانات الشحن السريع.

ويمكن اختيار الباور بانك مزود بكابل مدمج لتجنب الحاجة إلى شراء كابل منفصل أو حمله، مع التأكد من جودة الكابل ومطابقته لمواصفات الجهاز.

وتؤكد عمليات استدعاء بعض أجهزة الباور بانك من الأسواق خلال العامين الماضيين، بسبب مخاطر اشتعال البطارية أو انفجارها، أهمية اختيار منتجات موثوقة، وعدم إغفال جودة الكابلات المستخدمة معها.