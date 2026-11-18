خبرني - تسبب عطل خدمات مايكروسوفت في خسائر بمئات ملايين الدولارات ودفع مؤسسات للبحث عن بدائل تقنية.

وسعت حكومات وجهات أوروبية لاستبدال خدمات مايكروسوفت بحلول مفتوحة المصدر لتفادي مخاطر انقطاع الخدمة.

وتأثرت خدمات مايكروسوفت خلال الأيام الماضية حول العالم، مما أدى إلى خسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات في مختلف الشركات.

ورغم أن الشركة استطاعت إصلاح العطل وإعادة خدماتها إلى العمل بشكل كامل، فإن هذا لم يمنع المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم من البحث عن بدائل تحميها من خطر الانقطاع الذي حدث مع خدمات مايكروسوفت.

وتعكس دعوة الرئيس التنفيذي لشركة "ميسترال" الفرنسية للذكاء الاصطناعي والرئيس إيمانويل ماكرون التجسيد الأبرز للتوجه باستبدال التقنيات الأمريكية بشكل عام ومايكروسوفت بشكل خاص، وذلك رغم أنهما لم يشيرا إلى الشركة مباشرة في تعليقيهما، إلا أنها تزامنت مع حدوث تعطل خدماتها.

ولا تعد موجة استبدال خدمات مايكروسوفت والتقنيات الأمريكية بشكل عام جديدة في العالم، إذ سعت عدة حكومات للقيام بذلك، ومن بينها الحكومة السويسرية وفق موقع "كمبيوتر ورلد" التقني الأمريكي.

وأورد التقرير أن حكومة سويسرا قررت التوجه إلى بدائل مفتوحة المصدر لاستبدال خدمات مايكروسوفت المختلفة في أيلول الماضي، أي قبل حدوث الأزمة بعدة أشهر.

"يورو أوفيس" بديل تطبيقات مايكروسوفت المكتبية

تعد تطبيقات مايكروسوفت المكتبية التي أصبحت الآن جزءا من خدمتها السحابية المعروفة باسم "أوفيس 365" أحد أبرز منتجاتها وأكثرها استخداما حول العالم.

ودفع هذا العديد من المطورين المستقلين والشركات إلى محاولة تقديم بدائل مباشرة لحزمة التطبيقات المكتبية الأكثر شهرة حول العالم، وبعض هذه البدائل ظهر بالتزامن مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتختلف حزمة تطبيقات "يورو أوفيس" بشكل مباشر عن بقية البدائل مفتوحة المصدر لتطبيقات "أوفيس" فهي ثمرة تعاون مجموعة من أبرز الشركات التقنية الأوروبية، ومن بينها "نيكست كلاود" و"أيونوس" ومجموعة من المؤسسات التجارية والمجتمعية الأوروبية المختلفة وفق تقرير موقع "إكس دي إيه ديفولبرز" التقني الأمريكي.

وتدعم حزمة التطبيقات هذه جميع امتدادات الملفات التي تدعمها تطبيقات "أوفيس" فضلا عن دعمها أيضا لصيغة الملفات مفتوحة المصدر مثل "أوبن دوكيومنت" وغيرها.

ويمكن تحميل الحزمة مجانا من خلال منصة "غيت هاب" لاستضافة التطبيقات المفتوحة، فضلا عن إمكانية تثبيتها من موقعها الرسمي.

وتقدم هذه الحزمة حلا بديلا لمن لا يرغبون في استخدام خدمات مايكروسوفت أو غوغل، ويبحثون عن تطبيقات مفتوحة المصدر من جهة موثوق بها.

"نيكست كلاود" بدل "وان درايف"

تطلق مايكروسوفت على خدمة استضافة البيانات السحابية الخاصة بها اسم "وان درايف" ويمكن النظر إليها على أنها بديل لخدمات مثل "غوغل درايف" و"دروب بوكس" وغيرها.

لكنها تخضع بشكل كامل ومباشر لسيطرة مايكروسوفت، فضلا عن كونها خدمة مدفوعة إذا كنت ترغب في ترقية مساحة التخزين الخاصة بك.

وتأتي هنا خدمات شركة "نيكست كلاود" بديلا مفتوح المصدر ومحليا لخدمات الاستضافة من مايكروسوفت وغوغل على حد سواء.

وتعمل الخدمة بشكل أساسي على توفير واجهة تخزين سحابي تعتمد على الخوادم المحلية الخاصة بك لتتمكن من إدارة بياناتك مباشرة، وتخزينها على مساحات التخزين المتاحة لديك محليا.

كما تستطيع ربطها مباشرة بخدمات الاستضافة السحابية المختلفة لتصنع لنفسك نسخة بديلة من "وان درايف" و"غوغل درايف".

بدائل مفتوحة المصدر للبريد الإلكتروني

تعد خدمات البريد الإلكتروني من أصعب الخدمات استبدالا من الناحيتين التقنية واللوجستية، لأنها تتضمن العديد من الجوانب المختلفة.

ولحسن الحظ، فإن بعض الشركات أوجدت حلولا للاستضافة المحلية وربط خوادم البريد الإلكتروني محليا، ومن بينها "ميل كو" (Mailcow) و"مادوبا" (Modoboa) وفق تقرير موقع "آي أو بلس" التقني الأوروبي.

ويمكن تبسيط ما تقوم به هذه الخدمات بأنها تتيح لك استخدام أي مساحة تخزين تفضلها لاستضافة بريدك الإلكتروني، بدءا من استضافة الرسائل نفسها وتخزينها وحتى العناوين والبروتوكولات المختلفة لتشغيل البريد الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحلول تتضمن عملا تقنيا مكثفا في تجهيز الخوادم والصيانة المستمرة لها وحمايتها على نحو مناسب، لذلك قد لا تكون مناسبة للمستخدمين الأفراد.

وفي تلك الحالة، يمكن للمستخدمين الاعتماد على خدمات أخرى من شركات أوروبية منافسة مثل "بروتون ميل" لكنهم يظلون عرضة لمشكلات انقطاع الخدمة.

وينطبق الأمر ذاته على خدمة مثل "تيمز" إذ إن بناء منصة تواصل داخلية ممكن لكنه يتطلب خبرة تقنية وجهودا لصيانة وتأمين الخوادم الخاصة بها، ويمكن الاعتماد على خدمات بديلة مثل "سلاك" وغيرها.