خبرني - قضت محكمة صلح جزاء غرب عمّان بحبس سيدة أردنية سنة واحدة وتغريمها 200 دينار والرسوم، بعد إدانتها بالاحتيال على سيدة أخرى والاستيلاء على كميات من الأجبان والألبان والسمن البلدي والجميد، من خلال صفقة تجارية بدأت بإعلان على موقع "فيسبوك".

وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية بعدما تواصلت المشتكية مع رقم منشور في إعلان يطلب توريد منتجات الألبان والأجبان للفنادق، قبل أن تتفق مع أشخاص قدموا أنفسهم بأسماء وصفات مختلفة على توريد بضائع، بينها طلبية أولى بقيمة 7500 دينار.

وتضمنت الوقائع تسليم كميات إضافية من الجميد والجبنة والسمن البلدي، بعد تلقي المشتكية وعوداً بدفع ثمنها نقداً، إلا أنها فوجئت باختفاء الأشخاص الذين تعاملت معهم وإغلاق هواتفهم عقب تسليم البضاعة إلى المشتكى عليها في منطقة الدوار السابع بعمّان.

وخلصت المحكمة إلى أن أساليب الخداع والصفات المستخدمة لإيهام المشتكية بوجود صفقة تجارية حقيقية أدت إلى الاستيلاء على البضاعة دون دفع ثمنها، ما يشكل جرم الاحتيال وفق المادة 417 من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة رد الاعتراض المقدم من المشتكى عليها وتأييد الحكم السابق بحبسها سنة واحدة وتغريمها 200 دينار والرسوم.

وصدر الحكم في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمثابة الوجاهي، وهو قابل للاستئناف.