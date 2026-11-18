خبرني - يستعد النواب الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، لاختيار حكيم جيفريز مرشحاً لرئاسة مجلس النواب الأميركي، ما يقرّبه من أن يصبح أول رئيس أسمر البشرة للمجلس بعد فوز حزبه الساحق في انتخابات التجديد النصفي.

ولم يعلن أي مرشح عزمه على منافسة جيفريز (56 عاماً) في الاقتراع الحزبي المغلق، لكنّ نوابا تقدميين منتخبين حديثاً لوّحوا بحجب أصواتهم عنه، مطالبين بتنازلات في قضايا بينها الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل وتأثير المال في الحياة السياسية.

ويختار الديمقراطيون الأربعاء مرشحهم للمنصب، على أن ينتخب مجلس النواب بكامل أعضائه رئيسه لدى انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير (كانون الثاني).

وقال جيفريز الثلاثاء إنه سيطلب إجراء اقتراع على ترشيحه يسجل فيه موقف كل نائب، فيما كان بعض حلفائه يأملون اختياره بالتزكية. وأوضح لصحافيين في مبنى الكابيتول عشية الاقتراع أن من حقّ كل نائب ديمقراطي أن يقيم خبرته وسجله ورؤيته.

ويشارك في الاقتراع النواب الذين أعيد انتخابهم وزملاؤهم المنتخبون للمرّة الأولى. والتقى جيفريز وحلفاؤه نواباً جدداً لحشد التأييد لترشيحه، وأكدوا لمختلف تيارات الحزب أن أصواتها ستسمع.

وفي حال انتخابه، سيقود جيفريز مجلساً يتمتع فيه حزبه بغالبية واسعة خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب. وتعهد الديمقراطيون بفتح تحقيقات في شأن الرئيس الجمهوري وإدارته، لكنهم منقسمون بشأن إسرائيل والرعاية الصحية ومدى التشدد في الدفع ببرنامجهم في مواجهة رئيس يحتفظ بحق النقض.

وانتخب جيفريز، المتحدر من نيويورك، عضواً في الكونغرس عام 2012. وعندما اختاره الديمقراطيون خلفاً لنانسي بيلوسي عام 2022، أصبح أول سياسي أسمر البشرة يتولى زعامة حزب في أحد مجلسي الكونغرس. وفي حال انتخابه رئيساً لمجلس النواب، سيصبح الثاني في ترتيب خلافة الرئيس الأميركي بعد نائب الرئيس.