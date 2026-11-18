خبرني - جدّدت الممثلة السورية دانا مارديني موقفها الرافض للعودة إلى التلفزيون، لكنها أبدت استعدادها للمشاركة في أعمال المسرح والسينما السورية من دون أجر.

وأوضحت مارديني، في منشور عبر حسابها على "إنستغرام"، أن عودتها إلى الشاشة الصغيرة لن تكون ممكنة إلا بشروط وصفتها بأنها "تعجيزية من منظور إدارة إنتاجه"، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الشروط.

في المقابل، أعلنت استعدادها الكامل للمشاركة في الأعمال المسرحية والسينمائية داخل سوريا، حتى من دون مقابل مادي، شرط أن تتلقى دعوة جادة وأن يتوافر الالتزام الكامل في العمل.

وكتبت الممثلة السورية: "أعلن عدم عودتي إلى التلفزيون إلا بشروط تعجيزية من منظور إدارة إنتاجه، وأعلن جهوزيتي الكلية للمشاركة بالمسرح والسينما السورية حتى دون مقابل مادي، بدعوة وجهوزية جادة والتزام كلي كممثلة سورية خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2011".

ويأتي موقف مارديني امتدادا لقرارها الذي أعلنته في يوليو 2025، حين كشفت عن رغبتها في التوقف نهائيا عن التمثيل التلفزيوني، وعدم العمل مجددا مع شركات الإنتاج أو المحطات التلفزيونية، مؤكدة آنذاك أنها وصلت إلى قناعة بهذا القرار بعد تفكير استمر سنوات.

وخلال مسيرتها الفنية، شاركت مارديني في عدد من الأعمال الدرامية السورية البارزة، من بينها "الولادة من الخاصرة" و"قلم حمرة" و"الندم" و"تانغو" و"الزند: ذئب العاصي". وكان مسلسل "عقد إلحاق"، الذي عرض عام 2024، آخر أعمالها التلفزيونية.