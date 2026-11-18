خبرني - تصاعد الخلاف بين النجم ليونيل ميسي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بسبب استخدام اسمه وصوره في أنشطة تجارية دون موافقته، ما دفعه للاستعانة بمستشارين قانونيين.

وذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، إلى جانب تقارير لقناة A24، أن ميسي استعان بمستشارين قانونيين لإعداد إخطار رسمي يطالب فيه الاتحاد الأرجنتيني بالتوقف عن استغلال اسمه وصوره والمواد المصورة التي يظهر فيها لأغراض تجارية، دون الحصول على موافقة مسبقة منه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خلافات متزايدة بين محيط اللاعب وقيادة الاتحاد، على خلفية عدد من الأزمات التي تسببت، بحسب التقارير، في تدهور العلاقة بين الطرفين.

وتعود إحدى أبرز نقاط الخلاف إلى ملف الرعاية التجارية، بعدما أشارت التقارير إلى أن الاتحاد الأرجنتيني سمح لإحدى شركات البيرة المحلية الراعية للمنتخب باستخدام صورة ميسي في حملات ترويجية، رغم ارتباط اللاعب بعقد رعاية حصري مع شركة البيرة الأمريكية Michelob.

وبحسب الرواية المتداولة، لم يكن ميسي على علم بالموافقة على استخدام صورته في الحملة الإعلانية، الأمر الذي أثار استياءه، خاصة أن ظهور صورته مع علامة تجارية منافسة وضعه في موقف محرج أمام الشركة الراعية له.

أزمة المباراتين الوديتين

وفي سياق متصل، برزت أزمة أخرى مرتبطة بمباراتين وديتين خاضهما المنتخب الأرجنتيني في الولايات المتحدة خلال أكتوبر 2025، بعدما رفعت شركة تنظيم فعاليات دعوى قضائية تتهم فيها ميسي والاتحاد الأرجنتيني بخرق بنود اتفاق تعاقدي، كان يشترط مشاركة اللاعب لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في كل مباراة، ما لم يكن مصابا.

ولم يشارك ميسي في مواجهة فنزويلا يوم 10 أكتوبر، رغم وجوده في المدرجات المخصصة لكبار الشخصيات، قبل أن يظهر في اليوم التالي بقميص إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد، ويسجل هدفين. لكنه شارك لاحقا في المباراة الودية أمام بورتوريكو يوم 14 أكتوبر.

وأثارت هذه الواقعة تساؤلات بشأن مسؤولية الاتحاد عن الالتزامات التعاقدية، وزادت من حدة الخلافات المحيطة باللاعب.

تراجع العلاقة وانتقادات

وتشير التقارير أيضاً إلى أن العلاقة بين ميسي وكلاوديو تابيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، في ظل خلافات تتعلق بإدارة الحقوق التجارية والعوائد المالية، إلى جانب انتقادات طالت تنظيم بعض الفعاليات الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني.

ورغم تداول أنباء عن إعداد الإنذار القانوني، لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من ميسي أو ممثليه بشأن إرساله، كما لم يعلن الاتحاد الأرجنتيني تسلمه إخطاراً قانونيا من اللاعب.

وبذلك، تفتح الأزمة فصلا جديدا من التوتر بين قائد منتخب الأرجنتين والاتحاد المحلي، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات بشأن حقوق الصورة والعقود التجارية.