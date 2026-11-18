خبرني - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام ​متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.83% إلى 3779.06 دولار للأونصة، مسجلة أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر 2025.

في حين، انخفضت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 2.2% إلى 3779.30 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وتراجع الدولار أمس الثلاثاء من مستوياته المرتفعة التي سجلها في ‌الآونة ⁠الأخيرة بعد بيانات اقتصادية متباينة أظهرت استمرار إنفاق المستهلكين إلى جانب تدهور سوق الإسكان. لكن العملة الأمريكية لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2025.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "​سي إم إي" أن المستثمرين ​يرون احتمالا قدره ⁠95.7% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر مقابل 4.3% لزيادتها 50 ​نقطة أساس.