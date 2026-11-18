خبرني - أعلنت شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات الإماراتية أن إحدى سفنها تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أمس، 17 نوفمبر 2026.

وأسفر الهجوم عن إصابة 11 من أفراد الطاقم وفقدان شخص آخر، فيما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بسلام.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن المصابين الذين تستدعي حالتهم العلاج يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ عن الفرد الذي لا يزال في عداد المفقودين متواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت "أدنوك" على أن أولويتها القصوى تتمثل في دعم عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساندة اللازمة لأفراد الطاقم والمتضررين من الهجوم، مجددة التأكيد على أهمية حماية البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري، في ظل المخاطر التي تواجه السفن أثناء عبورها الممرات البحرية.