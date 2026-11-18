خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، يوم الأربعاء، بشكل كبير وملحوظ مقارنة بالتسعيرات السابقة، وذلك وفق التسعيرة اليومية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في العاصمة عمان.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن النقابة عند الساعة العاشرة ودقيقة صباحا، فقد تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الذي يعد الأكثر طلبا وتداولا لدى المواطنين في المملكة، ليصل إلى 77.300 دينارا، في حين بلغ سعر شرائه من المواطنين 74.000 دينارا، مسجلا بذلك انخفاضا بلغ دينارا وتسعين قرشا للغرام الواحد مقارنة بتسعيرة يوم أمس الثلاثاء التي بلغت 79.20 دينارا للبيع و75.80 دينارا للشراء.

وشمل التراجع الكبير بقية العيارات الذهبية المتداولة في محلات الصاغة؛ إذ سجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ما قيمته 88.800 دينارا، فيما بلغ سعر شرائه من المواطنين 85.100 دينارا، متراجعا بمقدار دينارين وعشرين قرشا عن تسعيرة أمس البالغة 91.00 دينارا للبيع.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 ليبلغ نحو 68.500 دينارا، وسعر شرائه 62.900 دينارا، بتراجع بلغ دينارا وستين قرشا مقارنة بسعر البيع يوم أمس الذي سجل 70.10 دينارا.

وعلى صعيد أسعار الليرات الذهبية في السوق المحلية، وبناء على تسعيرة غرام الذهب من عيار 21 الجديدة الصادرة صباح اليوم، فقد جاءت الأسعار وفقا للمعادلات الحسابية المعتمدة لدى النقابة على النحو التالي:

بلغ سعر بيع الليرة الرشادية 546.10 دينارا، فيما سجل سعر شرائها من المواطنين 518.00 دينارا.

أما الليرة الإنجليزية، فقد سجل سعر بيعها 623.40 دينارا، في حين بلغ سعر شرائها من المواطنين 592.00 دينارا.

وتلزم التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات جميع محلات الصاغة وتجار الذهب في مختلف محافظات المملكة بالالتزام بالأسعار المعلنة لعمليات البيع والشراء، حيث تصدر النشرة اليومية بناء على مستجدات التداول وأسعار المعدن الأصفر، مع تحديثها فورا في حال طرأت أي تغيرات جديدة خلال ساعات النهار.