خبرني - نظمت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية فعاليتين توعويتين إحداهما حول المراجع العلمية باستخدام Mendeley لطلبة الماجستير ، والأخرى ورشة تفاعلية للطلبة حول امراض الغدة الدرقية .

• فقد نظمت لجنة التدريب في الكلية ، بتنسيق من رئيسة اللجنة الدكتورة ضياء عمرو، وبالتعاون مع مستودع أدوية الكندي، ورشة توعوية تفاعلية حول أمراض الغدة الدرقية، وذلك بحضور نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ومشاركة واسعة من الطلبة.

وتناولت الورشة موضوع قصور الغدة الدرقية، مع التركيز على آليات احتساب الجرعات العلاجية، والتعامل مع الحالات الخاصة، والخيارات العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يعزز المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية لدى الطلبة، ويربط الجانب النظري بالممارسة المهنية في المجال الصيدلاني.

وقد شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة، من خلال المشاركة في النقاشات والأنشطة التفاعلية، والاستفادة من الأدوات التوضيحية والأساليب العملية التي أسهمت في تبسيط المعلومات وتعزيز فهمهم للجوانب العلاجية المختلفة.

من جانبها، أشادت عميدة كلية الصيدلة، الدكتورة أروى الخطيب، بالأدوات التفاعلية والتوضيحية المستخدمة، وبالأسلوب العملي المتميز في تقديم الفعالية، مؤكدة أهمية هذه الأنشطة في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، بما يواكب متطلبات الممارسة الصيدلانية الحديثة.

• وكانت الكلية قد نظمت قبل ايام ورشة تدريبية لطلبة الماجستير حول إدارة المراجع العلمية باستخدام Mendeleyفي إطار جهودها المستمرة لتطوير مهارات طلبة الدراسات العليا وتعزيز كفاءتهم البحثية، قدمها الدكتور محمد حسين زاوية.

وهدفت إلى تعريف الطلبة بأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة المراجع العلمية، وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لتنظيم مصادرهم البحثية وتسهيل عملية التوثيق العلمي، الى جانب التدريب العملي على استيراد المراجع العلمية وملفات PDF وتنظيمها ضمن مكتبة Mendeley. وآليات إدراج الاستشهادات المرجعية داخل النصوص باستخدام أداة Mendeley Cite في برنامج Microsoft Word، وإنشاء قوائم المراجع وتنسيقها تلقائياً وفق أنماط التوثيق العلمي المعتمدة، بما يسهم في تسهيل إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ورفع مستوى دقتها وجودتها.