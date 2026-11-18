خبرني - ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التدريبية التي تنظمها جامعة عمّان الأهلية احتفاءً بالأسبوع العالمي للريادة، وفي إطار جهودها لتعزيز قدرات الطلبة العلمية والإبداعية والعملية ، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد وخدمة المجتمع.

فقد نظم مركز الابتكار والريادة ، وحاضنة الأعمال The Node في الجامعة ورشتين تدريبيتين " كلا على حدة " ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للريادة.

• الاولى كانت لمركز الابتكار والريادة بعنوان من المشكلة إلى الفرصة، قدّمها المهندس علي حماد، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة.

وتناولت آليات تحليل المشكلات والتحديات المعاصرة، وتحديد احتياجات السوق، وكيفية استثمارها في ابتكار أفكار لمشاريع ريادية واعدة قابلة للتطبيق، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التفكير الإبداعي في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الطلبة، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف إلى أساليب عملية تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة تستجيب لاحتياجات السوق ومتطلباته.

• والثانية كانت لحاضنة الأعمال The Node بعنوان بناء الهوية الشخصية المهنية، قدّمها المدرّب الأردني هيثم البارودي، بحضور عدد من طلبة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

وتناولت المحاضرة أهمية بناء الهوية الشخصية المهنية وتعزيز الحضور الفردي، من خلال التعرف إلى المهارات والقدرات التي تميز الأفراد في بيئات العمل وريادة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على دور التواصل الفعّال ومهارات تقديم الذات بصورة احترافية تعكس إمكانات الفرد وطموحاته وتساعده على تحقيق أهدافه المهنية.