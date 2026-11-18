خبرني - انسجاماً مع استراتيجية جامعة عمّان الأهلية في تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية ،واستمرارا لنهجها بنشر الوعي الأكاديمي والتربوي لدى طلبة المدارس، قدمت المدرسة روان الور من قسم التربية البدنية والصحية في كلية العلوم التربوية، ورشة توعوية لطلبة الصف الأول الثانوي في كلية تراسانطة، بعنوان: «إدارة الوقت والدافعية».

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة في إدارة الوقت واستثماره بكفاءة، وتنظيم الأولويات، وتحديد الأهداف بوضوح، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التخطيط للأهداف قصيرة وطويلة المدى، وآليات وضع الخطوات العملية التي تساعد على تحقيقها بثقة وإصرار.

كما ركزت على دور الدافعية في تعزيز الإنجاز والتفوق الأكاديمي، مؤكدة أن الإدارة الفاعلة للوقت لا تقتصر على تنظيم الساعات والمهام، بل تتجاوز ذلك لتشكل وعياً بالذات، وقدرة على استثمار الإمكانات والطاقات بصورة إيجابية، بما يسهم في بناء شخصية طلابية واعية، تمتلك مهارات التخطيط السليم لمستقبلها والسعي نحو تحقيق طموحاتها.