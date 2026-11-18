خبرني - أكد مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطون ليس غارسيا، أن الأردن يعد من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين، مشددا على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم المملكة، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية لمئات الآلاف من اللاجئين الذين تستضيفهم، رغم عودة أعداد من السوريين إلى بلادهم.

وقال غارسيا لـ"المملكة"، خلال زيارته مركز التسجيل التابع للمفوضية في عمّان، إن الأردن يستضيف اللاجئين منذ عقود، ولا يزال يستضيف مئات الآلاف منهم بسخاء، مشيرا إلى أن آلاف الأشخاص يتوافدون يوميا إلى المركز للحصول على الوثائق والأوراق الثبوتية.

وأوضح أن هناك فرصا متاحة أمام العديد من اللاجئين للعودة الطوعية بأمان إلى ديارهم في سوريا في الوقت الراهن، إلا أن الاحتياجات الإنسانية في الأردن لا تزال قائمة، ما يستدعي استمرار دعم المجتمع الدولي والمفوضية وشركائها للمملكة في استضافة اللاجئين وتلبية احتياجاتهم.

وفي تصريحات مصورة خلال زيارته الزعتري، قال جارسيا إن 30 ألف لاجئ سوري عادوا من مخيم الزعتري إلى بلادهم عبر الحدود، فيما لا يزال 43 ألف لاجئ يقيمون في المخيم ويحتاجون إلى استمرار دعم المفوضية.

وبيّن أن العديد من اللاجئين السوريين يفكرون في العودة إلى بلادهم، إلا أنهم يشعرون بالخوف والتردد، في ظل عدم وضوح الظروف التي تنتظرهم بعد العودة، ولا سيما ما يتعلق بتوفر المدارس لأطفالهم وفرص العمل التي تمكنهم من كسب العيش.

وأضاف أن مخاوف اللاجئين تشمل أيضا مدى قدرتهم على تحمل تكاليف رحلة العودة عبر الحدود، إلى جانب عدم معرفتهم ما إذا كانت العودة إلى سوريا آمنة.

وشدد غارسيا على ضرورة استمرار دعم عودة اللاجئين وإعادة اندماجهم في سوريا، بالتوازي مع تهيئة الراغبين في العودة وضمان استمرار تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الموجودين في الأردن، مؤكدا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لوقف الدعم.

- 342 ألف لاجئ مسجل في الأردن

وبحسب أحدث بيانات المفوضية حتى 31 تشرين الأول 2026، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن نحو 342 ألف لاجئ، بينهم 318,813 لاجئا سوريا، يشكلون نحو 93.3% من إجمالي المسجلين، إلى جانب لاجئين من العراق واليمن والسودان والصومال وجنسيات أخرى.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن نحو 80% من اللاجئين يعيشون خارج المخيمات، في المدن والمجتمعات المحلية بمختلف مناطق المملكة، فيما يقيم الباقون بصورة رئيسية في مخيمي الزعتري والأزرق، ويشكل الأطفال قرابة نصف اللاجئين المسجلين.

وفيما يتعلق بالتمويل، حددت المفوضية احتياجاتها المالية في الأردن لعام 2026 بنحو 280 مليون دولار، لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ومواصلة تقديم خدمات الحماية والمساعدات للاجئين الذين يختارون البقاء في المملكة.

وكانت المفوضية قد أكدت في أيلول الماضي أن أقل من 30% من احتياجات اللاجئين في الأردن جرى تمويلها، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل الدولي، مشددة على ضرورة تعزيز التضامن الدولي وتقاسم المسؤولية مع الدول المستضيفة.

وفي ملف العودة الطوعية، أعلنت المفوضية أن أكثر من 236 ألف لاجئ سوري مسجل لديها عادوا من الأردن إلى سوريا منذ كانون الأول 2024 وحتى نهاية تشرين الأول 2026.

وفي سياق خدمات الحماية، أكدت المفوضية أن الدعم الأوروبي يسهم في استمرار تشغيل مراكز التسجيل في عمّان ومخيمي الزعتري والأزرق، وتوسيع خدمات التسجيل المتنقلة، إلى جانب دعم خط المساعدة التابع لها الذي يستقبل ما يقارب مليون مكالمة سنويا.

كما أعلنت المفوضية في 5 تشرين الثاني الحالي، إتاحة وصول اللاجئين في الأردن إلى وثائق رقمية وخدمات حكومية عبر تطبيق سند، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف لاجئ فعلوا حساباتهم على التطبيق.