خبرني - شهدت قضية المذيع ومدرب كمال الأجسام محمد المنياوي المتهم بقتل طفليه في محافظة الجيزة، تطورات جديدة، مع انتقاله إلى مسرح الواقعة لإعادة تمثيل الأحداث أمام النيابة العامة، بالتزامن مع تسلم طليقته نجلهما الثالث، الذي نجا من الحادث، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ونشرت تقارير صحفية تفاصيل عن أقوال منسوبة إلى المتهم، فيما تواصل جهات التحقيق فحص الأدلة ومطابقة روايته مع نتائج المعاينة وتقارير الطب الشرعي.

إعادة تمثيل الجريمة داخل شقة الطالبية

اصطحبت النيابة العامة المتهم إلى المنزل، وسط حراسة أمنية مشددة، لإجراء معاينة تصويرية وإعادة تمثيل الأحداث بالصوت والصورة، بهدف الوقوف على تسلسل ما جرى داخل الشقة، ومقارنة أقواله بالأدلة المادية والفنية التي جمعها خبراء المعمل الجنائي.

وبحسب ما نشره موقع «مصراوي»، استعرض المتهم أمام فريق النيابة تفاصيل الأحداث واللحظات التي سبقت الاعتداء، إلى جانب كيفية تعامله مع مسرح الواقعة بعد حدوثها، وذلك للتحقق من مدى تطابق أقواله مع تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي.

طليقة محمد المنياوي تتسلم الطفل الثالث

استدعت جهات التحقيق طليقة المتهم لتسلم نجلهما الثالث، شقيق الطفلين المتوفيين، بعد نجاته من الواقعة نظراً لأنه كان نائماً آنذاك.

وذكرت تقارير أن الأطفال كانوا يعيشون مع والدهم، بعدما غادرت الأم المنزل قبل أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات زوجية، من بينها اتهامات بسوء المعاملة.

ماذا قالت التحقيقات عن ملابسات الواقعة؟

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الأب، البالغ نحو 40 عاماً، بالاعتداء على طفليه، اللذين أوردت تقارير أنهما يبلغان 7 و9 سنوات، في مسكن الأسرة، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على أموال تخصه لشراء حلوى.

وتعرض الطفل الأكبر لإصابات خطرة في الرأس، بينها نزيف حاد بالمخ، بينما أصيب شقيقه الأصغر بإصابات متفرقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد الطفلين توفي داخل المستشفى، فيما عُثر على جثمان شقيقه بعد أن دفنه والده في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر.

كيف انكشفت رواية الأب؟

بدأت الشكوك تحيط بالواقعة بعد وفاة أحد الطفلين في المستشفى، إثر إبلاغ الأب عن تعرضه لحادث سير قبل نحو 10 أيام. لكن الفحوص الطبية كشفت عن إصابات لم تتفق مع الرواية المقدمة، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع التحريات وفحص ملابسات الوفاة.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف خبراء الأدلة الجنائية بفحص مسرح الواقعة ورفع الآثار البيولوجية والبصمات، والاستماع إلى الشهود والجيران.

وفي تطور نشرته صحيفة «الوطن» الثلاثاء، وردت أقوال منسوبة إلى المتهم تضمنت عبارة «كانوا يستاهلوا الموت»، دون أن يعني نشرها صدور حكم قضائي أو انتهاء التحقيقات، ولا تزال القضية قيد التحقيق، انتظاراً لاستكمال التقارير الفنية والطبية وتحديد المسؤوليات الجنائية.