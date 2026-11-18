خبرني - تسببت موجة الضباب الكثيف التي اجتاحت أجواء مطار الملكة علياء الدولي، فجر الأربعاء، في تحويل مسار ثلاث رحلات جوية قادمة إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، وذلك نتيجة محدودية الرؤية وعدم قدرة أنظمة المطار على استقبال الطائرات في ساعات الصباح الباكر.

وفي سياق متصل، اضطرت إدارة شركة “الملكية الأردنية” إلى إبقاء عدد من الرحلات الأخرى في محطات المغادرة وعدم إقلاعها حتى تحسن الأوضاع الجوية وانجلاء الضباب، منعا لأي إرباك إضافي في شبكة التشغيل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي لراديو “هلا”، أن ظاهرة الضباب الكثيف تتكرر سنويا في مثل هذا الوقت من العام بمطار الملكة علياء خلال ساعات الصباح الباكر (من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا)، مما يؤدي إلى إغلاقات مؤقتة للأجواء وتحويل الرحلات.

وكشف المجالي أن الظاهرة أدت يوم أمس إلى تحويل 10 طائرات (طائرتان إلى مطار ماركا، و4 طائرات إلى مطار العقبة، و4 طائرات إلى مطار القاهرة)، وتجددت اليوم بتحويل 3 طائرات إضافية إلى العقبة، مما أحدث إرباكا كبيرا في شبكة الشركة وخلف أضرارا كبيرة للمسافرين مؤكداً أن هذا الضرر خارج عن إرادة الشركة.

وأشار إلى أن المطار يعمل حاليا على تنفيذ استثمارات جديدة لرفع كفاءته التشغيلية وقدرته على استقبال الطائرات في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة مستقبلا.